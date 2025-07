Pățania lui Ilie Bolojan dintr-o cofetărie din Oradea. "A venit o doamnă foarte agitată"

Premierul Ilie Bolojan a relatat, joi seară, la Antena 3 CNN, o întâmplare petrecută într-o cofetărie din Oradea, care i-a oferit prilejul să demonteze un fake news legat de trimiterea tinerilor români pe frontul din Ucraina. Incidentul a avut loc în timp ce încerca să cumpere prăjituri pentru mama unui coleg de la Cotroceni.

„Aș vrea să vă spun o mică povestioară, pentru că eu, în general, nu am crezut că zona de dezinformare are efecte puternice. Când eram președinte interimar, m-am dus la Oradea. Mama unui coleg de la Cotroceni locuiește acolo, și am vrut să fac un gest frumos: să cumpăr o prăjitură de la o cofetărie, pentru că el nu ajungea des acasă. Era o formă de respect față de colegul meu să trec și pe la mama lui. Când am intrat în cofetăria dintr-un cartier din Oradea, în Nufărul, orădenii știu. A venit o doamnă foarte agitată și m-a întrebat: "Ne trimiteți copiii în Ucraina la război?". Am rămas surprins. I-am zis: "Doamnă, ce problemă aveți?". Iar ea a insistat: "Nu, nu, uitați, scrie aici că ne trimiteți copiii la război".", a povestit el.

Ilie Bolojan: Nu ne trimitem tinerii sau copiii la război

Potrivit declarațiilor sale, în acea dimineață primise deja o informare despre o știre falsă care circula intens în spațiul public, însă nu i-a acordat atenție. Întâlnirea cu doamna din cofetărie i-a confirmat că astfel de mesaje pot avea un efect real și periculos.

„În dimineața aceea primisem o notă care semnala un fake news. Nu i-am dat importanță, dar acele mesaje chiar au efecte distructive. În cele 2-3 minute cât am vorbit cu doamna, am încercat să o conving că acel subiect nu are nicio legătură cu realitatea. România nu-și pune, sub nicio formă, problema de a intra în război – nici înainte și nici acum. Nu ne trimitem tinerii sau copiii la război. Dar lucrurile care se repetă constant ajung să aibă efecte importante.

Ce pot spune cu toată responsabilitatea este că România, fiind o țară din estul Europei, pe flancul estic, trebuie să-și consolideze apărarea. E ca serviciul de termoficare dintr-un oraș: nu se vede, e subteran, dar cât timp funcționează nu te gândești la el. Când apare o avarie și rămâi fără căldură, îți dai seama cât de important este. Și niciodată termoficarea nu e un serviciu gratuit.

Așa e și cu apărarea: cât timp e pace și totul pare în regulă, ne întrebăm de ce să băgăm bani în apărare, când am putea investi în drumuri, spitale și altele. Dar suntem în Europa de Est și nu ne putem permite să așteptăm ca alte țări – inclusiv SUA – să ne asigure protecția fără ca noi să ne asumăm partea noastră de costuri. Da, este o decizie a tuturor țărilor din Uniunea Europeană să-și crească treptat cheltuielile pentru apărare”, a subliniat premierul.

