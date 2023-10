Partizanii ucraineni au reușit să intre în tranșeele realizate de Rusia în Crimeea / video

Partizanii ucraineni au pătruns în tranșeele defensive ale ocupanților din Crimeea ocupată temporar. Acest lucru le-a permis să analizeze informațiile și să identifice punctele de tragere pe care rușii probabil intenționează să le folosească în timpul eliberării peninsulei de către armata ucraineană, conform newsyou.

Se spune că luptătorii au reușit să pătrundă în fortificațiile realizate de ruși nu departe de satul Primorske, lângă Feodosia. Armata rusă sapă activ tranșee acolo și plasează așa-numiții „dinți de dragon” anti-tanc.

În plus, au fost descoperite și documentate poziții și locuri ascunse pe care ocupanții intenționează să le folosească într-o probabilă eliberare a Crimeei.

„Agenții noștri lucrează activ la analiza și identificarea punctelor slabe din pozițiile defensive ale inamicului”, se spune în mesaj.

Ukrainian partisans in Crimea report that they successfully got inside Russian fortifications located not far from Feodosia.



Partisans reported discovering and recording secret Russian positions and firing points. pic.twitter.com/9ew37gGG9q