Pariul lui Florin Barbu cu Ministerul Agriculturii privind producția de porci / video

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus ce se va întâmpla cu producția de porci în România în următorii ani.

„Ce faceți pentru producătorii de porci?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Credeți-mă că este pariul meu cu Ministerul Agriculturii. Pentru a salva sectorul și a încerca să producem carne românească, trebuie să ne ducem la bază, adică la fermele de reproducție. În momentul de față România are 70.000 de scroafe disponibile. Am semnat contractele și suntem în execuție pentru încă 56.000 de locuri de cazare.

Asta înseamnă că după finalizarea acestor locuri de cazare, România va avea încă 1,8 milioane de purcei.

Lansăm un nou program pentru încă 100.000 de locuri de cazare, pentru a asigura necesarul de purcei și pentru a merge în paralel să producem purcelul și să-l trecem în fermele de îngrășare.

România, acum, importă acești purcei. Un purcel care vine importat este de 128 de euro. În România, un purcel în fermele de reproducție se produce la 60 de euro. Asta înseamnă că jumătate de bani se salvează. Dacă importăm 5 milioane de purcei, 300 de milioane de euro pleacă în afara țării. Acei bani trebuie să rămână fermierilor români, să se capitalizeze și să dezvolte aceste ferme. Am luat decizia și am spart în două partea de finanțare. Tot ceea ce înseamnă parte de reproducție se realizează de Ministerul Agriculturii, iar pe Programul Național Strategic de Fonduri Europene nu am mai lăsat să se depună proiecte pentru reproducție, unde se merge cu partea de îngrășare. Eu consider că, dacă ne ținem de acest an, în 5 ani vom produce acei 7-8 milioane de purcei de care avem nevoie să-i trecem în partea de îngrășare“, a spus ministrul Florin Barbu.

