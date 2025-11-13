Paris Hilton i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale de ziua ei

Vedeta în vârstă de 44 de ani a postat o serie de fotografii pe Instagram în care apar ea și cei doi copii ai săi, London și Phoenix Barron, alături de soțul ei, Carter Reum. În descrierea postării, Hilton a transmis un mesaj plin de iubire pentru fiica ei:

„Dulce, amabilă și plină de strălucire. M-ai schimbat în toate privințele și mi-ai umplut inima cu atâta iubire. Fiecare zi petrecută cu tine este pură magie.”

Momente speciale surprinse în fotografii

Fotografiile postate de Hilton surprind scene adorabile din viața de familie. Într-una dintre ele, vedeta apare întinsă pe o grămadă de perne și pături, zâmbind lângă fiica sa, care poartă o rochie roz cu o fundă asortată și pare foarte matură pentru vârsta ei. În alte imagini, Paris și London râd împreună în fața avionului privat al vedetei, se îmbrățișează pe un iaht, fac activități creative împreună cu fratele ei, Phoenix, și admiră apusul soarelui.

În postarea emoționantă, Hilton a subliniat semnificația zilei de naștere a fiicei: „Este atât de special faptul că te-ai născut pe 11/11, în aceeași zi în care tatăl tău și cu mine ne-am căsătorit. 11:11 a fost întotdeauna numărul meu norocos, un simbol al iubirii, norocului și al noilor începuturi.”

O legătură puternică între frați

Paris Hilton are, pe lângă London, și un fiu, Phoenix Barron, în vârstă de doi ani și jumătate. Vedeta a dezvăluit recent că cei doi copii ai săi sunt „cei mai buni prieteni” și „de nedespărțit”, comparându-i cu niște gemeni.

„E cel mai drăguț lucru. E ca și cum ar avea un prieten pe viață”, a spus ea pentru People în septembrie.

În august, Hilton a oferit publicației PEOPLE fotografii exclusive în care apărea alături de cei doi copii în fața avionului său privat, Sliv Air. Cei trei purtau jachete de zbor personalizate, cu logo-ul unei păsări pe spate și mesajul „Cutesie Crew” pe față. În imaginile surprinse, Paris zâmbea și se pregătea împreună cu copiii pentru decolare, iar scările roz ale avionului adăugau un plus de farmec momentului.

„Ești lumea mea, raza mea de soare”

În mesajul de pe Instagram, Paris Hilton și-a exprimat și speranțele pentru viitorul fiicei sale: „Nu-mi vine să cred că ai deja 2 ani. Abia aștept să văd ce persoană uimitoare vei deveni și să am în sfârșit pe cineva cu care să-mi împart garderoba. Ești lumea mea, raza mea de soare și mica mea prințesă. Te iubesc la nesfârșit!”

Postarea a fost însoțită de hashtag-ul #SlivingMom, simbol al stilului de viață plin de glamour și iubire pe care Paris Hilton îl împărtășește cu familia ei. Astfel, aniversarea Londrei a devenit nu doar un prilej de sărbătoare, ci și o ocazie de a evidenția legătura profundă dintre mama și cei doi copii ai săi.