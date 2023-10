Paradox în Israel. Deputatul PSD Ștefan Mușoiu este prins cu încă 40 de români în Țara Sfântă: Ne-am continuat pelerinajul. Nu ne este frică!

Ștefan Mușoiu, parlamentar al Partidului Social Democrat, este blocat în Israel cu încă 42 de pelerini români. Acesta a intervenit prin videoconferință la Antena 3 CNN, unde a povestit prin ce experiență trece.

„În Israel am ajuns pe 4 octombrie. Am plecat în Dubai, iar pe data de 7 octombrie m-am reîntors în Tel Aviv. Zborul care era inițial programat la 10 s-a decalat cu 3 ore. Apoi am ajuns în Ierusalim. Sunt aici împreună cu alți colegi, peste 40 de persoane, împreună cu Preasfinţitul Vincenţiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Sunt în Ierusalim.

Pe data de 7 am luat legătura cu domul ambasador Radu Ioanid. Evident că ne-au recomandat să plecăm cât mai repede. Ulterior, pe 8 octombrie am reluat legătura cu domnia sa și am cerut informații despre cea ce trebuie să facem. Având în vedere că Ierusalimul este o zonă sigură, ne-a rugat să avem puțină răbdare pentru a lăsa pe toți ceilalți români care sunt în aeroport și care nu au mai putut zbura, din cauza faptului că unele companii aeriene au anulat cursele“, a spus deputatul PSD.

„Sunt foarte mulți români care așteaptă să fie repatriați. Domnul ambasador ne-a rugat să-i lăsăm pe cei care au condiții mai puțin sigure să poată părăsi Israelul. Noi avem bilet de întoarcere miercuri seara. Am luat legătura și azi cu ambasadorul și consulul. La acest moment, Ierusalimul este în siguranță“, a spus Ștefan Mușoiu.

„Românilor nu le este frică“

„Am fost 50 de oameni din județele Ialomița și Călărași“, a spus deputatul.

„Nimeni din acest grup nu dorește să revină în țară? Toți așteaptă ziua de miercuri?“, a insistat Cătălina Porumbel.

„Au plecat deja 8 persoane aseară. Mai suntem 42 de persoane“, a precizat deputatul.

„Ați fost nevoiți să coborâți în buncăr, aveți nevoie de protecție suplimentară? Ce se întâmplă?“, a insistat jurnalista.

„N-am fost nevoiți să coborâm în buncăr. Mai mult decât atât, ne-am continuat pelerinajul. Nu numai grupul nostru, ci și alte grupuri de pelerini străini. Evident că nu am putut să trecem în zona palestiniană, la alte obiective care erau pe agenda vizitei. Nu am putut să ajungem, de exemplu, în Iordan și la cetatea Ierihon, dar preasfinția sa a reconfigurat traseul și am vizitat alte locuri“, a mai spus Ștefan Mușoiu.

„Domnule deputat, nu vă este frică?“, a întrebat Cătălina Porumbel.

„Ierusalimul, în acest moment, este foarte bine securizat. Sunt trupe de câte 7-8 jandarmi din 200 în 200 de metri“, a replicat deputatul.

„Revin! Nu vă este frică?“, a insistat Cătălina Porumbel.

„La acest moment, în Ierusalim, nu ne este frică! E adevărat că situația se poate schimba, dar ținem legătura în permanență cu autoritățile, iar în momentul în care situația devine critică în această zonă, ne vor comunica și vom încerca să părăsim zona cât mai repede“, a mai spus Ștefan Mușoiu.

„Dumneavoastră sunteți demnitar român. Nu ar fi trebuit ca până la această oră să încercați să-i duceți pe ceilalți români la aeroport și să încercați să veniți cât mai repede în țară, în loc să vă reconfigurați traseul de pelerinaj?“, a întrebat Cătălina Porumbel.

„Le-am transmis acest lucru. Alegerea domniilor lor a fost să rămână în continuare. În hotelul în care suntem cazați au mai venit pelerini.“, a replicat Ștefan Mușoiu.

