Festivalul morții din Israel. Mărturia unei românce ai cărei copii au fost surprinși de teroriștii Hamas: Asta au făcut pentru a nu fi uciși!

Daniela Rozenfeld, o româncă ai cărei copii se aflau la un festival în apropiere de Fâșia Gaza în momentul în care teroriștii Hamas au lansat atacul asupra Israelului, a intervenit telefonic la Antena 3 CNN, unde a povestit clipele de groază prin care a trecut.

„S-au prefăcut că sunt morți pentru a nu fi uciși, dar au trăit un adevărat iad. Au luat foarte mulți ostatici israelieni de la acel festival. „Festivalul morții“ se numește astăzi. Era cu prietena lui și au trecut pe acolo. A fost teroare. Am crezut că i-am pierdut pe amândoi. Toată ziua am crezut că nu-i nu mai am. Copiii au și vorbit cu noi în telefon și am auzit cum îi împușcă și cum trag în ei și cum fug. Ce-au văzut copiii mei ieri acolo, la festival... . Deci imagini care nu știu dacă se pot reda prin cuvinte.

Au fost foarte mulți teroriști și au omorât în stânga și în dreapta fără să se uite. Patru ore am fost cu fiul meu în telefon în timpul când s-au ascuns sau au fugit cu mașina. Timp de patru ore am auzit totul, toate țipetele. Apoi au reușit să intre într-un loc mai sigur, au intrat în buncăr și au stat acolo și abia la ora 8 și jumătate soțul meu i-a dus acasă“, a spus Daniela Rozenfeld la Antena 3 CNN.

CITEȘTE ȘI - Netanyahu a jurat că va transforma Gaza în moloz / Avertisment pentru locuitorii din provincia controlată de Hamas

Femeia a crezut că cei doi tineri sunt morți, însă aceștia îi închideau telefonul tocmai pentru a putea fugi de teroriștii Hamas. Aceasta spune că 200 de tineri sunt încă dispăruți și nu se știe absolut nimic despre soarta lor.

„Au fost clipe când am înțeles că amândoi sunt morți, când teroriștii trăgeau și ei închideau telefonul ca să se ascundă. Și atunci eu și soțul eram siguri că nu mai sunt, pur și simplu. Apoi iar sunam și după câteva minute răspundeau și mai fugeau în stânga și dreapta și se ascundeau. Sunt părinți acum care își caută copiii, le caută telefoanele să vadă unde sunt și sunt în în Gaza răpiți. Cam 200 de tineri sunt ostatici în Gaza. Festivalul era în aer liber și trebuia să țină 24 de ore.

Sunt una din mamele fericite care are copiii acasă, sunt mii de mame care acum habar n-au unde le sunt copii, dacă sunt în țară, dacă sunt morți, dacă sunt ostatici sau se ascund. E o mare lipsă de informații. Încă sunt copii ascunși prin păduri, nu avem toate informațiile, că nimeni nu se aștepta la așa ceva. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva“, a mai mărturisit femeia la Antena 3 CNN.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Dr. Berkovits, apropiat al premierului Netanyahu, dezvăluiri despre cum ajung în Gaza miile de rachete lansate împotriva Israelului

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News