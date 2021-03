Papa Francisc, vizită istorică. De ce merge papa în Irak

Este pentru prima dată în istorie când un papă vizitează Irakul. O face cu riscul propriei vieți, pentru a „salva” mult mai multe. Vrea să-i întărească pe cei pe care-i reprezintă, ca să nu se mai considere orfani, spune părintele Francisc Doboș, citează Mediafax.

Cu câteva ore înainte de vizita în Irak, Papa Francisc a transmis un mesaj video în care i-a menționat pe creștini, musulmani, evrei și yazidi și le-a spus că merge în rândurile irakienilor ca „pelerin de pocăință, de pace și de speranță”. O imagine simbolică a Irakului a fost publicată acum câteva luni de Stația Spațială Internațională: o pată neagră nedefinită deschisă spre Golful Persic. În acest întuneric, Papa Francisc se pregătește să „aprindă lumina”. Călătoria este riscantă pe de o parte din cauza situației politice, țara fiind devastată de războaie, pe de altă parte a pandemiei.

Semnificația vizitei. De ce merge papa în Irak





„Pare paradoxală vizita acum, în plină pandemie, în Irak. De ce nu a mai așteptat? Nu am un răspuns, dar nu pot să văd decât gestul profetic al unui Papă care nu mai lasă poporul irakian să aștepte. Nu e vorba numai de poporul irakian, ci de creștinii din Irak care au fost împrăștiați după 2014 peste tot în lume. Creștinii considerați fiind, sute de ani, oameni de categoria a doua”, explică părintele catolic Francisc Doboș.



Papa Francisc are curajul acum să meargă în Irak pentru că nu vrea să-i mai dezamăgească pe creștini: „Nici lui Cristos nu i-a mers prea bine, și-a asumat riscuri intrând în Ierusalim. Gestul e profund creștin, plin de iubire, de dăruire, de sacrificiu”. Apoi, spune Francisc Doboș, vizita are și o altă însemnătate, nu doar pentru creștini, ci și pentru regiune, pentru Golf: „Irakul a fost "pacificat" de atâtea puteri, toți au vrut să aducă pacea, măcar declarativ, și cu toate acestea țara a trăit războaie de nedescris ani de zile. Mulți au dorit pacea pentru că aveau interese. Papa Francisc merge în Irak pentru că are interesul lui Dumnezeu. Vrea să ducă liniștea în sufletele, în inimile multor oameni, nu doar creștini, și să ajute la un dialog inter-religios”.

"Un mesaj divin"



Papa Francisc, prin vizita pe care o face, dorește să atragă atenția opiniei publice mondiale că Orientul Mijlociu nu mai este doar „un teritoriu de împărțit”, ci are țări cu demnitatea lor, istoria lor, fiind „leagănul civilizației”.

„Merge să îi întărească pe cei pe care-i reprezintă, ca să nu se mai considere orfani. Papa nu dorește să unească în sensul de a omogeniza, ci dorește să-i unească pe oameni făcându-i să se respecte în identitatea lor. În dialogurile pe care le va avea va transmite, împreună cu responsabilii musulmani din Irak, această invitație la respect, la pace, la dialog. Îi provoacă pe irakieni și opinia publică mondială la idea că pacea nu înseamnă doar "împărțirea cașcavalului", ci distribuirea echitabilă a bunurilor pământului, fără ca cei puternici să profite de cei slabi. Aș îndrăzni să spun că este un mesaj divin.

Asumându-și riscurile de a merge acolo, e cineva care consideră că viața celor pe care-i vizitează este uneori mai importantă decât propria viață, și asta nu poate să o facă decât Dumnezeu atunci când moare pentru ca noi să trăim. În gestul Papei, într-o asemenea situație, nu pot decât să văd gestul lui Cristos”, adaugă părintele catolic.

Călătoria apostolică are loc în perioada 5-8 martie sub genericul „Voi toți sunteți frați”.