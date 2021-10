Otilia dezvăluie, în premieră, povestea „Bilionera”, piesa cu un miliard de accesări pe internet

Supranumită Bilionera, după numele melodiei care a consacrat-o pe plan internațional, Otilia, una dintre cele mai populare artiste din România, a dezvăluit, în premieră, amănunte despre piesa care a bătut recorduri de audiență în rândul soliștilor români și care a ajuns, în scurt timp de la lansare, pe locul 1 în topurile din întreaga lume.

La șapte ani de la lansarea Bilionera, când piesa a atins, pe toate platformele online pe care este prezentă, un miliard de accesări, Otilia, una dintre vedetele casei de discuri Roton, a vorbit, într-un mesaj video adresat fanilor ei, despre povestea acestui hit.

Pe primul loc în topurile muzicale

Lansată în 2014, Bilionera a fost, la acea vreme, pe primul loc în topurile muzicale ale radiourilor din Turcia, Pakistan, India, Grecia, Bulgaria, fiind inclusă, ulterior, în categoria evergreen în aceste state, dar nu numai aici. Însă Bilionera nu s-a bucurat, la început, de același succes și în România, arată artista, la șapte ani de la lansarea hitului:

„Aș putea spune că, în România, țara mea, B ilionera a pornit cu stângul, după ce a fost refuzată, inițial, de radiouri. Însă pe mine m-a ambiționat și mai mult acest lucru. Am lansat piesa, inițial fără videoclip, în februarie 2014. Atunci am lansat-o pe YouTube, iar Bilionera a început să fie tot mai ascultată de la o zi la alta”.

Milioane de tag-uri pe TikTok

În vara lui 2014, când Bilionera a ajuns la peste 40 de milioane de vizualizări pe YouTube, la doar câteva săptămâni de la lansare, Otilia a făcut și videoclipul piesei. Și tot în acea vară, după ce Bilionera era deja difuzată la radiouri din Bulgaria, Turcia, Grecia, Pakistan și India, a fost preluată de radiourile din România, ajungând imediat și în topurile naționale.

„Pentru mine, acel moment a fost extrem de important, pentru că îmi doream ca piesa mea, care se dovedea deja a fi un hit internațional, să fie ascultată și la radiourile de la mine de acasă, din România. Bilionera a devenit un fenomen și a adunat milioane de fani din întreaga lume. Pe TikTok, de exemplu, a strâns 35 de milioane de tag-uri. Până acum, am cântat-o, în concerte și la alte evenimente publice, probabil de mii de ori. Remixurile pe care le-am făcut la Bilionera s-au transformat, la rândul lor, în hituri”, mai arată artista.

Premii internaționale

Pentru succesul de care Bilionera s-a bucurat din partea publicului, Otilia a primit mai multe premii internaționale, între care: „Best Balkan Female Artist” (2017), „Golden Panther Music Awards” (2018), Bama Music Awards (2019).

„Ce m-a învățat Bilionera și ce aș vrea să vă spun tuturor, în speranța că vă va ajuta și pe voi, este ca niciodată să nu renunțați la visul vostru. Niciodată. Bilionera mi-a demonstrat că poți reuși, în ciuda piedicilor pe care, la început, le poți întâmpina. Eu am crezut în piesa mea. Am crezut în Bilionera. Am știut, chiar de la început, că pot ajunge la sute de milioane de oameni cu ea, că îi pot bucura, că îi pot face să cânte, să danseze, să se distreze cu mine”, mărturisește Otilia.

Gazda unuia dintre cele mai renumite show-uri TV din Turcia

Născută în Suceava, în 13 iunie 1992, Otilia s-a făcut remarcată în lumea artistică încă din copilărie, talentul fiindu-i descoperit de fosta ei profesoară de muzică de la școală. Până să devină cunoscută în România și pe plan internațional, Otilia era, în adolescență, o prezență constantă la diverse evenimente muzicale și la show-urile unor televiziuni locale.

După Bilionera, care i-a adus titulatura de artist internațional, precum și turnee în întreaga lume, au urmat mai multe hituri. Între acestea: Diamante și Prisionera, cu peste 60 de milioane de vizualizări, respectiv peste 40 de milioane de vizualizări pe YouTube. Un alt hit al Otiliei este Adelante, care a adunat, cu piesa originală și cu remixul, peste 130 de milioane de vizualizări pe YouTube. Împreună cu artisul turc Serdar Ortaç, Otilia a lansat piesa Balım, în limba turcă, melodie care a ajuns la peste 84 de milioane de vizualizări pe YouTube. În fiecare lună, pe Spotify, Otilia ajunge la aproximativ 900.000 de ascultători.

În 2018, Otilia a jucat în filmul Deniz ve Günes, unde și-a jucat chiar rolul ei, de artist internațional. Filmul a rulat în cinematografele din Turcia și poate fi văzut și pe diverse platforme online.

Colaborare în Turcia

În 2020, artista a început colaborarea cu cel mai cunoscut post muzical de televiziune din Turcia, Number 1 TV, unde a găzduit, până anul acesta, alături de o vedetă locală, emisiunea de divertisment intitulată „Otilia & Uğur Show”.

În vara lui 2021, Otilia a lansat, alături de casa de discuri Roton, care i-a fost alături artistei încă de la începutul carierei sale, trei piese, Seu corpo, Oh na na și Nu pot, și a susținut mai multe concerte în România și peste hotare. Pe canalul său de YouTube, Otilia împărtășește cu fanii ei cele mai importante momente din viața de artist, prin intermediul vlogului „The life of Bilionera”.