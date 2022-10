Orionidele 2022. Fii cu ochii pe cer în această seară

În 2022, Orionidele au străbătut cerul în perioada 2 octombrie- 7 noiembrie, atunci când Pământul a trecut prin marginea exterioară a norului de particule din coada cometei Halley. Totuși, maximul ploii de meteori va fi atins între 20 și 22 octombrie 2022, atunci când se vor vedea aproximativ 10 stele căzătoare pe oră, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Orionidele se vor vedea cel mai bine după miezul nopții.

Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley. Orionidele își trag numele de la faptul că punctul din care provin, numit punct radiant, se află în constelația Orion.

Cum pot vedea stelele căzătoare?

"Pe lângă calitatea de a fi spectaculoase, stelele căzătoare mai au un plus: se văd (numai) cu ochiul liber! Nu aveţi nevoie de instrumente astronomice pentru a-i observa.

Vă trebuie totuşi puţină răbdare, îmbrăcăminte groasă şi cer senin. În serile când se produc maximele curenților de meteori, ieşiţi afara la ora indicată, aşezaţi-vă confortabil pe un şezlong sau pătură şi aşteptaţi, privind pe cer. Aşteptaţi 15 minute pentru ca ochiul să se acomodeze cu întunericul şi...nu vor trece nici 5-10 minute şi veţi vedea stelele căzătoare, în funcţie de intensitatea maximului!

Astfel sunteți exact unde trebuie pentru a observa stelele căzătoare. Cu cât locul de unde observați este mai întunecat, adică nu aveţi lumini împrejur, cu atât veţi vedea mai mulţi meteori. Dacă nici Luna nu se află pe ce, puteţi observa în condiţii ideale meteorii", recomandă cei de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu.

Un bărbat care a adormit lângă aparatul de fotografiat a capturat aurora boreală în toată splendoarea sa

Un fotograf amator care a tras un pui de somn lângă aparat, s-a trezit că a surprins imagini cu aurora boreală pe camera sa foto. Chris Lowther și-a instalat trusa acasă în Bulmer, North Yorkshire, „așteptându-se să obțină niște urme de stele” pe cerul nopții. Lowther și-a pus camera pe un cronometru și a lăsat-o așa, dar când s-a întors câteva ore mai târziu, a văzut că aparatul a surprins un adevărat spectacol.

„Nu mă așteptam la aurora boreală”, a spus fotograful amator

Fenomenul, cunoscut sub numele de Aurora Borealis, poate fi văzut atunci când atomii din atmosfera de mare altitudine a Pământului se ciocnesc cu particulele încărcate energetic de la soare. Casa domnului Lowther din Ryedale, care este cunoscut pentru poluarea luminoasă scăzută și priveliștile asupra Dealurilor Howardian, este o zonă populară pentru observatorii pasionați de astronomie.

Mulți astronomi și fotografi se așteptau să-l vadă pe Jupiter, care a fost atunci cel mai apropiat și mai luminos pe anul acesta. Planeta a fost în opoziție - aproape de Pământ și pe partea opusă a Pământului față de Soare - și a făcut cea mai apropiată apropiere de Pământ din 1963.

Bătrânul de 53 de ani a spus: „Trebuie să fi pus camera pe la ora 11, ploua și știam că va fi o noapte senină. Știam despre Jupiter, am primit câteva poze cu Jupiter, dar nu erau foarte bune. Așa că m-am dus la culcare, dar apoi, când m-am trezit pe la 2 dimineața, am ieșit afară și am verificat camera, iar imaginile erau roz și verde strălucitor. Eram pe cale să fac bagajele, dar m-am gândit să verific înainte să opresc camera și... wow! Am stat treaz pana la 4 dimineata sa fac poze". Vezi mai mult AICI.

