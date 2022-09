Un bărbat care a adormit lângă aparatul de fotografiat a capturat aurora boreală în toată splendoarea sa (foto în articol)

Un fotograf amator care a tras un pui de somn lângă aparat, s-a trezit că a surprins imagini cu aurora boreală pe camera sa foto. Chris Lowther și-a instalat trusa luni, acasă în Bulmer, North Yorkshire, „așteptându-se să obțină niște urme de stele” pe cerul nopții. Lowther și-a pus camera pe un cronometru și a lăsat-o așa, dar când s-a întors câteva ore mai târziu, a văzut că aparatul a surprins un adevărat spectacol.

„Nu mă așteptam la aurora boreală”, a spus fotograful amator

Fenomenul, cunoscut sub numele de Aurora Borealis, poate fi văzut atunci când atomii din atmosfera de mare altitudine a Pământului se ciocnesc cu particulele încărcate energetic de la soare. Casa domnului Lowther din Ryedale, care este cunoscut pentru poluarea luminoasă scăzută și priveliștile asupra Dealurilor Howardian, este o zonă populară pentru observatorii pasionați de astronomie.

A plecat în căutarea lui Jupiter

Mulți astronomi și fotografi se așteptau să-l vadă pe Jupiter, care a fost luni cel mai apropiat și mai luminos pe anul acesta. Planeta a fost în opoziție - aproape de Pământ și pe partea opusă a Pământului față de Soare - și a făcut cea mai apropiată apropiere de Pământ din 1963.

Bătrânul de 53 de ani a spus: „Trebuie să fi pus camera pe la ora 11, ploua și știam că va fi o noapte senină. Știam despre Jupiter, am primit câteva poze cu Jupiter, dar nu erau foarte bune. Așa că m-am dus la culcare, dar apoi, când m-am trezit pe la 2 dimineața, am ieșit afară și am verificat camera, iar imaginile erau roz și verde strălucitor. Eram pe cale să fac bagajele, dar m-am gândit să verific înainte să opresc camera și... wow! Am stat treaz pana la 4 dimineata sa fac poze."

"Furtună verde" în SUA. Explicația oamenilor de știință

O furtună neobișnuită a avut loc în statul american Dakota de Sud. Locuitorii s-au panicat, dar oamenii de știință i-au calmat după ce au venit cu explicații.

Furtună verde în Dakota de Sud

În timp ce ploua cu grindină, tunete și fulgere, cerul din Dakota de Sud s-a transformat dintr-unul gri, într-un albastru sobru, după care în verde. Experții spun că totul are legătură cu lumina, potrivit usatoday.com Concret, lumina norilor albastră, în combinație cu cea a soarelui la apus s-a transformat în verdele spectaculos, care seamănă cu aurora boreală. Serviciul Național de Meteorologie a transmis apoi că mai mulți oameni au rămas fără curent electric, din cauza vremii nefavorabile. Pe rețelele de socializare au apărut fotografii cu furtuna verde.

Furtunile verzi au loc doar primăvara și vara

Totodată, potrivit meteorologiaenred.com, furtunile verzi apar doar primăvara și vara. Acest fenomen are loc de obicei în SUA și se produce și din cauza amestecului de aer cald cu rece. ”Acesta este un fenomen tipic de primăvară și vară caracterizat prin nuanța verzuie și gălbuie pe care o dobândește la vârf. Norii care îl produc au un aspect asemănător bumbacului și sunt situați la înălțime. Dezvoltarea sa este foarte rapidă, atât de mult încât vom observa imediat mirosul tipic al ploii. În cele din urmă, creșterea rafalelor de vânt ne va informa că se formează o furtună verde. Atunci, pentru propria noastră siguranță, trebuie să ne protejăm.

