Orban: Am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură

Orban a spus că acum în PNL şi-au făcut loc 'minciuna', 'prostia', 'trădarea', 'laşitatea'.

'Motivul esenţial pentru care astăzi am decis să-mi dau demisia din PNL este acela că eu sunt loial oamenilor care şi-au pus speranţele în noi. (...) Colegii din PNL au trădat grav, au comis cea mai gravă încălcare a regulilor într-o democraţie. (...) Astăzi, pentru mine, este o zi crucială, o zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate, pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, oameni alături de care am luptat, de care am suferit, de care m-am bătut să susţin ideile liberale, să oprim 'ciuma roşie' să conducă România şi să oferim României şansa la o dezvoltare reală', a declarat Ludovic Orban în fața sediului PNL.

Ludovic Orban a adăugat că a luat această decizie pentru că societatea, relaţiile interumane nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii morale, care permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte unul pe celălalt şi, mai ales, să respecte ceea ce promit.

'Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi în conducerea PNL, şi-au făcut loc toate lucrurile pe care le-am detestat - minciuna, prostia, laşitatea, slugărnicia, lenea, lipsa de asumare politică', a mai spus Orban.

Orban: Probabil săptămâna viitoare începem demersurile pentru constituirea unui nou grup parlamentar

Deputatul Ludovic Orban a anunţat marţi că va începe demersurile pentru constituirea unui nou grup parlamentar împreună cu ceilalţi deputaţi şi senatori care au demisionat din PNL.

Întrebat la sediul PNL dacă va începe constituirea unui noi grup parlamentar, Orban a spus: 'Vom începe probabil de săptămâna viitoare'.

'Sigur, mai sunt colegi cu care sunt în dialog, care nu au luat până astăzi decizia de a veni alături de noi şi cel mai probabil săptămâna viitoare vom începe demersurile pentru constituirea unui nou grup', a adăugat Orban. Constituirea unui nou grup parlamentar, a adăugat el, are legătură şi cu o viitoare construcţie politică, precizând că numele acestuia trebuie să fie în legătură cu numele formaţiunii. Ludovic Orban susţine că gestul său va fi urmat de mulţi alţi colegi din PNL.

'Fiecare decizie de a părăsi PNL este o decizie care nu este simplă, în care fiecare om cântăreşte, judecă, analizează. Există mii de liberali care nu vor accepta această umilinţă şi trădare la care sunt supuşi, de a fi obligaţi să fie în concubinaj cu PSD, să se ducă împreună la furat cu PSD şi vor prefera varianta de onoare, şi anume aceea de a veni alături de noi. (...) Cu siguranţă, constituirea unei noi formaţiuni politice este un proces pe care vrem să-l facem temeinic şi ţinând cont de nevoile reale care există în societatea românească şi de aşteptările oamenilor faţă de o construcţie politică solidă', a spus fostul lider al liberalilor, potrivit Agerpres.

Marţi, Ludovic Orban a demisionat din PNL, fiind urmat de 16 senatori şi deputaţi liberali

Parlamentarii care şi-au înregistrat marţi demisia din PNL sunt: Alexandru Kocsis (deputat), Ovidiu Florean (senator), Ion Ştefan (deputat), Ionel Dancă (deputat), Constantin Şovaială (deputat), George Ionescu (deputat), Adrian Oros (senator), Bogdan Bola (deputat), Claudiu Chira (deputat), Nicolae Giugea (deputat), Antonel Tănase (deputat), Gabriel Plăiaşu (deputat), Ion Iordache (senator), Violeta Alexandru (deputat) şi Adrian Miuţescu (deputat). Pe 26 octombrie, Orban a plecat din grupul PNL de la Camera Deputaţilor, devenind parlamentar neafiliat.

Orban, previziuni despre Cîțu: Nu va mai fi nici prim-ministru, nici președintele PNL

Ludovic Orban susține că Florin Cîțu va fi înlăturat atât din funcția de premier cât și din cea de președinte al Partidului Național Liberal.

”Eu nu dau cu piciorul în oameni căzuți la pământ, indiferent cât rău au făcut României sau PNL. Spun doar atât: își merită soarta. De la început nu a fost altceva decât o unealtă, un biet pion. Am spus foarte limpede că va fi sacrificat în momentul în care Iohannis și grupul care a organizat toată această ticăloșie îl va considera expendable, că se poate debarasa de el. I-am și spus când a propus excluderea mea. I-am spus că în curând nu va mai fi nici prim-ministru, nici președintele PNL”, a declarat Ludovic Orban, zilele trecute, la Realitatea PLUS. Vezi știrea inițială aici!