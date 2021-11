Orban, previziuni despre Cîțu: Nu va mai fi nici prim-ministru, nici președintele PNL

Ludovic Orban s-a aflat în această seară la Realitatea PLUS unde a declarat, printre altele, că Florin Cîțu va fi dat deoparte de președintele Klaus Iohannis.

”Eu nu dau cu piciorul în oameni căzuți la pământ, indiferent cât rău au făcut României sau PNL. Spun doar atât: își merită soarta. De la început nu a fost altceva decât o unealtă, un biet pion. Am spus foarte limpede că va fi sacrificat în momentul în care Iohannis și grupul care a organizat toată această ticăloșie îl va considera expendable, că se poate debarasa de el. I-am și spus când a propus excluderea mea. I-am spus că în curând nu va mai fi nici prim-ministru, nici președintele PNL”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

Ludovic Orban, sfat pentru Klaus Iohannis

În cadrul intervenției televizate, Ludovic Orban l-a sfătuit pe președintele Klaus Iohannis să desemneze premierul pe 24 noiembrie.

”Eu îl sfătuiesc pe Iohannis să desemneze premierul pe 24 noiembrie, când se va împlini un an de la cel mai virulent discurs anti-PSD. Și să compare discursul din urmă cu un an cu ceea ce face el astăzi”, a declarat Orban la Realitatea PLUS.

Rezultatele negocierilor PNL - PSD - UDMR

Nicolae Ciucă a făcut declarații după încheierea negocierilor pentru formarea Guvernului, urmat fiind de Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor.

”Am finalizat toate activitățile care vizau formarea Guvernului, suntem în măsură să mergem, luni, cu o propunere de premier, am convenit să avem o propunere unică de premier. În momentul de față, am lucrat cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă cu premier PSD, cât și cu o formulă cu premier PNL. Urmează ca până luni dimineață să stabilim și să avem o formulă. Nu am convenit formula unică de premier, am zis că o convenim până luni dimineață” a spus Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL și șef al echipei liberale de negocieri.

Întrebat dacă în cazul unui premier liberal, vor merge zece ministere la PSD, inclusiv Secretariarul General al Guvernului (SGG), opt ministere la PNL și trei ministere la UDMR, Nicolae Ciucă a confirmat. În cazul unui premier PSD, se aplică formula inversă. ”Pe principiu așa” a afirmat Nicolae Ciucă. Transporturile, Finanțele și SGG merg la partidul care nu dă premierul, conform lui Nicolae Ciucă. Din declarațiile sale, pare că s-au conturat deja un Guvern și un premier. Întrebat dacă se vor schimba cele trei, în momentul rocadei, a răspuns: ”Există și această variantă discutată”.

Citește mai multe aici!