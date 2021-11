Dă PSD premierul? Ciucă, răspuns TARE. La cine merg Finanțele? Ciolacu, Hunor, declarații. Anunțuri de ultimă oră!

”Am finalizat toate activitățile care vizau formarea Guvernului, suntem în măsură să mergem, luni, cu o propunere de premier, am convenit să avem o propunere unică de premier. În momentul de față, am lucrat cele două variante, așa cum am precizat și ieri, atât cu o formulă cu premier PSD, cât și cu o formulă cu premier PNL. Urmează ca până luni dimineață să stabilim și să avem o formulă. Nu am convenit formula unică de premier, am zis că o convenit până luni dimineață” a spus Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL și șef al echipei liberale de negocieri.

Întrebat dacă în cazul unui premier liberal, vor merge zece ministere la PSD, inclusiv Secretariarul General al Guvernului (SGG), opt ministere la PNL și trei ministere la UDMR, Nicolae Ciucă a confirmat. În cazul unui premier PSD, se aplică formula inversă. ”Pe principiu așa” a afirmat Nicolae Ciucă. Transporturile, Finanțele și SGG merg la partidul care nu dă premierul, conform lui Nicolae Ciucă. Din declarațiile sale, pare că s-a conturat deja un Guvern și un premier. Întrebat dacă se vor schimba cele trei, în momentul rocadei, a răspuns: ”Există și această variantă discutată”.

Dă PSD premierul?

Nicolae Ciucă a afirmat că-n varianta cu PNL premier, partidul a obținut mai mult decât a făcut-o Ludovic Orban în trecut, când a fost acuzat că și-a negociat propria funcție, cedând ministere importante: ”Așa cum arată varianta cu premier PNL, am obținut mai mult decât data trecută”. După ce i s-a spus: ”Iertați-mă, dar Finanțele sunt la PSD”, Nicolae Ciucă a intervenit: ”E o formulă agreată. Am precizat că partidul care dă premierul nu are Ministerul Finanțelor”. ”E nevoie de foarte multă răbdare, e cât se poate de necesar să avem răbdare, încredere și să furnizăm cetățenilor siguranța de care este nevoie în situația în care ne găsim” a continuat el.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a ieșit la declarații după Nicolae Ciucă, premierul propus de PNL.

Revenim cu informații.