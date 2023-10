Operațiuni de salvare în Bangladesh. Două trenuri au intrat în coliziune, cel puțin opt decese - FOTO

Cel puțin opt persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite, după ce două trenuri au intrat în coliziune în Bangladesh.

Accidentul s-a produs atunci când un tren de pasageri a intrat în coliziune cu un tren de marfă la Bhairab, la aproximativ 80 de kilometri (50 de mile) de capitala Dhaka.

Numărul deceselor ar putea crește întrucât operațiunile de salvare sunt în desfășurare, a declarat oficialul de poliție local Sirajul Islam, conform Reuters.

