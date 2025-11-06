OMM: Temperaturi fără precedent în ultimii 3 ani: ce se întâmplă cu oceanele și ghețarii

Conform datelor preliminare, perioada 2023–2025 a doborât recorduri succesive, iar schimbările climatice continuă să afecteze grav oceanele și regiunile vulnerabile.

Recorduri istorice înregistrate între 2015 și 2025

OMM precizează că cei mai călduroşi 11 ani din istoria măsurătorilor meteorologice, începută în urmă cu 176 de ani, au fost înregistraţi între 2015 și 2025. În mod special, anii 2023, 2024 şi 2025 au atins valori excepţionale.

Fiecare lună de la iunie 2023 a doborât recorduri de temperatură, cu excepţia lunii februarie 2025. Între ianuarie și august 2025, temperatura medie globală a fost cu 1,42 grade Celsius peste nivelurile înregistrate între 1850 și 1900.

Fenomenul climatic afectează continentele

În ultimii ani, multe regiuni au resimțit efectele directe ale încălzirii globale. Africa și Asia s-au confruntat cu inundații severe, în timp ce Europa și America de Nord au fost afectate de incendii masive de vegetație.

Totodată, mai multe uragane s-au format în această perioadă, reflectând instabilitatea crescândă a climei la nivel global.

2024 - anul cel mai călduros de până acum

Până în prezent, 2024 rămâne cel mai călduros an din istorie, cu o temperatură medie de 1,55 grade Celsius peste nivelurile de referință.

Reprezentanții OMM atrag atenția asupra gazelor cu efect de seră, care au atins noi recorduri în 2024 și continuă să crească, alimentând tendința de încălzire globală.

Impactul asupra oceanelor și gheții polare

Stratul de gheață marină din Arctica a crescut mai puțin după iarna trecută decât în orice alt an de la începutul măsurătorilor.

Deși rata de creștere a nivelului mării s-a redus ușor în 2025 din cauza unor fenomene naturale, tendința ascendentă rămâne clară, subliniază OMM. Aceste evoluții pun o presiune suplimentară asupra ecosistemelor marine și a comunităților costiere.

Datele detaliate vor fi prezentate luni, la Conferinţa ONU privind schimbările climatice (COP30), care se va desfășura în orașul Belem din Brazilia. OMM subliniază că aceste cifre nu sunt doar statistici, ci semnale clare pentru necesitatea unor acțiuni urgente la nivel global pentru limitarea încălzirii și protejarea mediului.