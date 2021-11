Oana Lis, după COVID: Am primit a doua șansă la viață. Este o minune că Viorel trăiește

“Eu simt că am acum a doua șansă la viață! Știu că nu e ceea ce unii vor să audă, dar ne-a salvat faptul că am fost vaccinați, că am mers din prima zi la evaluare la spital. Eu o să mai fac o radiografie la o lună după externare. Acum sunt OK! Viorel este încă în convalescență, el se recupereză mai greu, dar din moment ce i-au dat drumul acasă, deși a avut o formă de Covid medie spre gravă, e mai deteriorat! Este o minune că trăiește! E o minune că nu a ajuns la ATI! Am văzut pe pielea mea că boala asta nu are nicio legătură cu răceala”, a spus Oana Lis, pentru ciao.ro.

"Nu o să uit niciodată numele acesta! "

”Mă bucur că am scăpat și am trecut cu bine peste asta! La mine sunt niște trăiri emoționale mai intense. Viorel a rămas cu tuse. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Balș, domnului doctor Adrian Abagiu, nu o să uit niciodată numele acesta! Eu sunt foarte emoționată, nu credeam că Viorel o să supraviețuiască Covidului! El chiar a sunat-o pe verișoara lui și i-a spus să îi pregătească locul de veci. Ne era rău la amândoi și ne-am dat seama că ori murim acasă, ori mergem la spital”, a mărturisit aceasta.

"A fost un șoc"

“A fost un șoc foarte puternic să îl văd pe Viorel la oxigen! A fost un șoc! Pentru mine a fost o experiență din care am învățat multe și vreau să îmi revin 100%, să fiu alături de Viorel. Acum o să merg la un doctor specialist în diabet pentru el, deoarece în spital a făcut insulină și vreau să vedem ce se întâmplă. Are restricții, trebuie să țină diabetul sub control pentru că diabetul a luat-o razna în boală, acum. Au fost niște cote foarte mari nu doar la diabet ci și cu tensiunea. Trebuie schimbat puțin tratamentul. Viorel a trecut pragul critic datorită medicilor și vaccinului, altfel nu văd ce l-ar fi salvat! ”, a mai spus Oana Lis.

În luna octombrie, Viorel Lis spunea că nu se mai poate deplasa singur

"Eu nu mai pot să merg bine, amețesc. Am probleme cu pareza, amețesc, n-am echilibru, merg cu cadrul, ca să mă ridic trebuie să mă ajute Oana. Ajung și la baie foarte greu, nu mai pot să fac aproape nimic, trebuie sa ma țin de toți pereții, mi-e foarte greu. Am căzut de vreo trei ori la scara de la intrare", declara Viorel Lis în luna octombrie a.c., în cadrul unei emisiuni TV.