Oana Lis a aflat că are un frate vitreg, pe care nu vrea să-l vadă. "L-am detestat. Nu-i puteam pronunța numele de durere"

"Azi, de zi sfântă, pentru ca pe taică-meu îl chema Petre, fără să vreau, inevitabil, tot auzind asta şi văzând scris, m-am gândit la el. Petrică. Pff... Pentru tot ce ne-a făcut, bătăile pe care i le aplica mamei mele şi mie, batjocura mea. Faptul că a vândut casa când a murit mama şi ne-a lăsat orfani şi minori şi fără casă pe mine şi fratele meu, el având doar 4 ani atunci - m-am trezit cu el de mână la București la mătuşa mea - muuulte…Pentru toate astea, ani de zile l-am urât, detestat pe el, pe tot ce ținea de el, de unde era el, numele lui. Never ever nu am vorbit măcar cu vreun bărbat numit Petre. Nu-i puteam pronunța numele de atâta durere şi frustrare adunată", a scris Oana pe Facebook.

”Chiar am aflat pe Facebook că am un frate un pic mai mare decât mine, din partea lui, pe care îl cheamă la fel și am refuzat să comunic cu el. Nu l-am văzut niciodată, din aceste cauze care nu țin de el, de fapt. Ca-n filme… surprize, surprize….Dar odată cu faptul că am făcut terapie, că m-am maturizat, că am lucrat cu mine ani de zile, că acum, ca si psiholog, văd și traumele din spatele lui care l-au făcut să fie așa el. Pot spune, cu mana pe inimă, că e primul an în care simt că l-am iertat definitiv", a scris Oana Lis.

"Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume!"

Recent, Oana Lis a făcut mărtusiri emoționante despre relația pe care o are cu Viorel Lis, deși starea acestuia de sănătate nu este una tocmai bună.

"De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu cu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a povestit Oana pentru Click!.

"Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a mai declarat Oana Lis.

La începutul acestui an, Viorel Lis a suferit un infarct. Oana a vorbit atunci prin spaima prin care a trecut.

Oana Lis a vorbit despre starea în care se află acum fostul edil al Capitalei, Viorel Lis.

"M-am speriat foarte tare cu Viorel, din fericire am acționat la timp, salvarea a venit repede și a ajuns pe mâini bune la Spitalul Floreasca! Până am pregătit eu actele lui, pastilele, până m-am îmbrăcat să merg și eu cu mașina, deja îl băgaseră de urgență în sală și îi puseseră stentul la inimă, care se face în cazul angiografiei probabil, analizei aceea specifice care intră pe vene și vede cât de afectată este zona. Acum este la terapie intensivă, nu sunt cu el, că așa sunt normele, nu ai voie să intri momentan. Cauza bolii, de fapt, este diabetul. Diabetul este o boală foarte perversă care te mănâncă pe interior, macină toate organele, toate sistemele. Într-adevăr, cu toate bolile lui, și la vârsta pe care o are, este un risc”, povesta Oana Lis, atunci, pentru ciao.ro.

"M-am dus la biserică să mă rog"

"Cum mă simt eu? Am încercat să fiu tare, să mă orientez pe soluții, pentru că m-am dus la biserică să mă rog, să fie bine, să vină acasă. Mi-e dor de el, mi-e dor să vorbesc cu el. Și toate locurile prin care am trecut azi prin București îmi aduc aminte de el. Sper să fie bine și de data asta. Nu e vorba de ghinion, e vorba că are o boală. Și, na, inclusiv și cu piciorul, cu arsură la picior, era spre vindecare, dar după multe tratamente și așa”, a mai spus Oana Lis.

"Cred în iubirea noastră și sper să îi dea forță"

"Refuz să mă gândesc la ce este mai greu, vreau să mă mențin pozitivă. Știu că Viorel este la unul dintre cele mai bune spitale din România, o secție de cardiologie extraordinară, că a ajuns în timp util la spital, stând în centru. Mă susțin prietenii și mă rog la Dumnezeu. Cred în iubirea noastră și sper să îi dea forță și de data asta!” a mai spus Oana Lis.

