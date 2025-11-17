Oamenii tind să aibă 13 vise frecvente. Ce încearcă creierul tău să-ți spună?

Creierul nostru continuă să ne surprindă chiar și atunci când dormim. Un nou studiu comandat de Netflix, care a chestionat 2.000 de britanici, a scos la iveală că majoritatea oamenilor visează aceleași 13 tipuri de vise frecvente, de la coșmaruri clasice la fantezii mai plăcute. Delphi Ellis, consilier calificat în domeniul somnului, explică semnificațiile acestor vise și ce încearcă creierul nostru să ne transmită, conform Ladbible.

Visul când cazi: frica de necunoscut

Cel mai frecvent vis raportat de 53% dintre participanți este cel în care cad. „Se întâmplă atunci când nu suntem siguri unde mergem sau unde vom ajunge”, explică Ellis.

Aceste vise apar adesea după evenimente majore precum pierderea locului de muncă sau pensionarea. Deși pot fi înfricoșătoare, ele reflectă mai degrabă anxietatea față de schimbare decât un pericol real.

Incapacitatea de a alerga: sentimentul de blocaj

42% dintre respondenți au raportat că nu pot alerga în vis, ceea ce sugerează un sentiment de stagnare în viața reală, fie la locul de muncă, fie într-o relație. „Acest tip de vis apare când simțim că progresul nostru este prea lent sau că problemele ne urmăresc”, explică Ellis.

Coșmarurile relaționale și pierderile

Visele despre infidelitate (22%) și despre moartea cuiva drag (21%) reflectă adesea temerile personale, nu realitatea. „Visele despre infidelitate indică teama că acest lucru s-ar putea întâmpla, mai degrabă decât un avertisment”, spune Ellis. În cazul morții cuiva, visul poate simboliza schimbările în relațiile apropiate sau anxietățile legate de independența celor dragi.

Dinții care cad

Tot 21% dintre participanți au raportat vise în care le cad dinții, asociate cu grija pentru statut social sau pierdere.

În contrast, visul de a săruta o vedetă poate indica admirația pentru cineva sau dorința de apropiere de un model ideal, explică Ellis.

Examene, zboruri și izolarea socială

19% dintre britanici încă visează la examene pentru care nu au învățat, reflectând anxietăți din copilărie sau tinerețe. Zborul poate semnifica succesul sau dorința de libertate, în funcție de starea de spirit a visătorului. Iar visele în care familia sau prietenii sunt răi reflectă sentimentele de izolare sau neîncredere din viața reală.

Temeri cotidiene: întârzierea, banii și intimitatea

Un procent mai mic, de 15%, visează că întârzie la întâlniri, reflectând frica de a nu fi punctual. Visele cu bani indică preocupări financiare, iar cele legate de găsirea unei toalete simbolizează nevoia de intimitate sau de a scăpa de ceva negativ din viața personală.

Gol în public: anxietatea de a fi observat

Un vis mai puțin obișnuit, dar frecvent printre cei care se află „în lumina reflectoarelor”, este acela de a fi gol în public. „Poate reflecta conștientizarea că ești sub privirile celorlalți sau teama de a fi judecat”, explică Ellis.

Aceste 13 vise comune demonstrează că somnul nostru este mai mult decât odihnă: este un spațiu în care creierul încearcă să proceseze temeri, dorințe și anxietăți. Observarea tiparelor din vise poate fi un prim pas pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în mintea noastră în timpul somnului.