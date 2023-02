Oamenii își satisfac dependența de nicotină prin fumat și mor din cauza fumului de țigară. Mihai Bundoi (Philip Morris România): Cu ce vor fi înlocuite țigările / video

Philip Morris International vrea un viitor fără fum. Dar cum se poate acest lucru din moment ce avem atâtea milioane de fumători? Aflăm răspunsul de la Mihai Bundoi, Head of Scientific & MedicalAffairs la Philip Morris România.

„Philip Morris International vrea un viitor fără fum. Sună foarte ciudat: o companie producătoare de produse din tutun dorește să se axeze pe un viitor fără fum. Dar ce înseamnă acest lucru?”, a zis Mihai Bundoi citând un renumit medic francez care a spus: „Oamenii își satisfac dependența de nicotină prin fumat și mor din cauza fumului de țigară. Din punct de vedere științific, concluzia ar fi că arderea este problema. Procesul de ardere al tutunului în țigări, sunt date dovedite științific, este un proces oxidativ prin care tutunul este ars și degajă fum de țigară, se produce scrumul. Fumul de țigară care, în esență, este un aerosol, conține particule lichide, particule solide, cam 6000 de substanțe sunt în fumul de țigară, dintre care 100 au legătură cu patologia oncologică și cu afecțiunile cardiovasculare și respectiv pulmonare”, a zis Mihai Bundoi, Head of Scientific & MedicalAffairs la Philip Morris România.

„Dacă arderea este problema, înseamnă că trebuie găsită o soluție prin care arderea să fie eliminată. Trebuie să-i dam posibilitatea fumătorului adult să-și procure nicotina fără a fi neapărat necesar să inhaleze și fumul toxic”, a mai zis Mihai Bundoi.

„Fumatul poate fi un tabiet, dar și o dependență sau boală. Când încerci să oferi unui adult fumător o alternativă, trebuie să ții seama și de aspectele tabietale. Doar aportul de nicotină poate să nu-l satisfacă pentru că îi dispare tabietul. Nu mai fumează la o cafea cu amicii, nu mai fumează după programul de muncă etc. Și atunci, la Philip Morris, am încercat, de 20 de ani, să găsim metode alternative care să livreze nicotina într-un mod comparabil cu fumatul clasic, dar să și imite situațiile tabietale. Și atunci s-a găsit soluția tutunului încălzit”, a mai spus Head of Scientific & MedicalAffairs la Philip Morris România.

Pentru a găsi soluția aceasta, mai puțin riscantă pentru sănătate, a tutunului încălzit la o temperatură foarte bine controlată electronic, s-au făcut căutări și cercetări timp de 20 de ani și s-au investit peste 9 miliarde de dolari. Sunt soluții care și-au dovedit utilitatea, subliniază medicul.

Philip Morris International a hotărât să construiască viitorul pe baza produselor fără fum care reprezintă o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului și care, într-o zi, vor înlocui țigările pentru cei care aleg să treacă exclusiv la ele.

„Înțelegem nevoile milioanelor de bărbați și femei care fumează țigări. Aceștia caută alternative mai puțin nocive, dar satisfăcătoare, la fumat. Vrem să le oferim această posibilitate.

Prin efortul conjugat al oamenilor noștri de știință, precum și datorită miilor de alți angajați ai PMI — dar și a unei investiții în inovație bazată pe știință, care a ajuns în prezent la peste 9 miliarde USD — am dezvoltat produse revoluționare fără fum care oferă satisfacția căutată de utilizatori.

Milioane de oameni din întreaga lume au trecut deja la produsele noastre fără fum și au renunțat complet la țigări, iar acesta este doar începutul”, a transmis Philip Morris International.

