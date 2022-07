Oamenii ies în stradă, în Ungaria. Manifestanții au blocat un pod din Budapesta, ca semn de protest la adresa premierului Orban

Protestatarii nu sunt de acord cu schimbările în sistemul de impozitare pentru micii întreprinzători.

Aproximativ o mie de manifestanți au blocat Podul Margaret (Margit Híd) din centrul Budapestei pentru a protesta împotriva schimbărilor în sistemul de impozitare pentru întreprinderile mici, anunță publicația slovacă HN Online.

Protestatarii s-au adunat mai întâi în fața parlamentului, care dezbate reforma fiscală, apoi s-au mutat pe un pod din apropiere peste Dunăre. Traficul pe artera aglomerată a fost blocat pe ambele sensuri, un număr mare de polițiști fiind la fața locului.

Partidul centrist de opoziție Momentum a participat și el la convocarea protestului.

Guvernul a prezentat luni legiuitorilor legea privind modificările legate de impozitul unic pentru independenți și micii întreprinzători (KATA). Potrivit agenției MTI, scopul guvernului este să limiteze posibilitatea plăților forfetare.

Printre altele, cabinetul vrea să mărească limita anuală de venit care dă dreptul unui contribuabil să se înregistreze în sistemul de plată forfetară. Contribuabilii din sistemul KATA plătesc un impozit lunar unic de 50.000 de forinți (aproximativ 122 de euro).

Ungaria şi România poartă discuţii cu privire la creştere capacităţii interconectorului de gaze transfrontalier, până la peste trei miliarde de metri cubi pe an, a declarat marţi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters.

Potrivit oficialului ungar, această creştere a capacităţii de import de gaze via România va creşte securitatea aprovizionării şi va oferi o rută pentru posibilele importuri în viitor din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan.



"Purtăm discuţii cu privire la o majorare semnificativă a capacităţii interconectorului care leagă reţelele de distribuţie de gaze din România şi Ungaria", a declarat marţi Peter Szijjarto la o conferinţă de presă cu omologul său român Bogdan Aurescu.



Potrivit lui Peter Szijjarto, în prezent interconectorul poate transporta 2,6 miliarde metri cubi de gaze pe an spre România şi 1,7 miliarde metri cubi pe an spre Ungaria, urmând ca această capacitate să fie crescută iniţial până la 2,5 miliarde metri cubi pe an şi ulterior la peste trei miliarde metri cubi pe an. Oficialul ungar nu a oferit detalii cu privire la intervalul de timp în care ar urma să se deruleze acest proiect.



Potrivit unui contract pe termen lung semnat anul trecut cu grupul rus Gazprom, Ungaria primeşte anual 3,5 miliarde metri cubi de gaze naturale ruseşti via Bulgaria şi Serbia şi un alt miliard de metri cubi via o conductă din Austria. Acest contract se întinde pe o perioadă de 15 ani.



Rusia a promis că va continua livrările de gaz spre Ungaria iar Gazprom îşi va îndeplini obligaţiile contractuale faţă de Ungaria, a declarat luna trecută acelaşi Peter Szijjarto.



Ungaria depinde în proporţie de 85% de importurile de gaze din Rusia.



Uniunea Europeană vrea să îşi reducă dependenţa de importurile de energie din Rusia, după invazia Ucrainei care a declanşat perturbări în aprovizionare şi creşterea preţurilor la energie, scrie Agerpres.

