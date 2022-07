Ungaria discută cu România despre creșterea capacității interconectorului de gaze

Potrivit oficialului ungar, această creştere a capacităţii de import de gaze via România va creşte securitatea aprovizionării şi va oferi o rută pentru posibilele importuri în viitor din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan.



"Purtăm discuţii cu privire la o majorare semnificativă a capacităţii interconectorului care leagă reţelele de distribuţie de gaze din România şi Ungaria", a declarat marţi Peter Szijjarto la o conferinţă de presă cu omologul său român Bogdan Aurescu.



Potrivit lui Peter Szijjarto, în prezent interconectorul poate transporta 2,6 miliarde metri cubi de gaze pe an spre România şi 1,7 miliarde metri cubi pe an spre Ungaria, urmând ca această capacitate să fie crescută iniţial până la 2,5 miliarde metri cubi pe an şi ulterior la peste trei miliarde metri cubi pe an. Oficialul ungar nu a oferit detalii cu privire la intervalul de timp în care ar urma să se deruleze acest proiect.



Potrivit unui contract pe termen lung semnat anul trecut cu grupul rus Gazprom, Ungaria primeşte anual 3,5 miliarde metri cubi de gaze naturale ruseşti via Bulgaria şi Serbia şi un alt miliard de metri cubi via o conductă din Austria. Acest contract se întinde pe o perioadă de 15 ani.



Rusia a promis că va continua livrările de gaz spre Ungaria iar Gazprom îşi va îndeplini obligaţiile contractuale faţă de Ungaria, a declarat luna trecută acelaşi Peter Szijjarto.



Ungaria depinde în proporţie de 85% de importurile de gaze din Rusia.



Uniunea Europeană vrea să îşi reducă dependenţa de importurile de energie din Rusia, după invazia Ucrainei care a declanşat perturbări în aprovizionare şi creşterea preţurilor la energie, scrie Agerpres.

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut astăzi o serie de convorbiri cu omologul său ungar Péter Szijjártó.

Principalele declarații ale ministrului român de Externe:

- Am discutat astăzi și despre vizitele în România ale oficialilor ungari. Am discutat și despre apropiata reuniune a Taberei de vară de la Tușnad și, împreună, am subliniat importanța unui discurs public în logica și spiritul Parteneriatului nostru Strategic și a Tratatului Politic de bază.

- Din păcate Ungaria este mult mai dependentă decât alte state de surse externe de energie și trebuie găsite soluții în acest sens. Există o preocupare importantă la nivelul UE.

- Trebuie să creștem capacitatea noastră de interconectare de gaz, de stocare, în interiorul UE. Trebuie să găsim surse alternative, să punem accentul pe surse regenerabile. Aici, RO și HU sunt pe poziții similare.

- Am promisiunea domnului ministru că o parte din problemele minorității române din Ungaria va fi adresată în perioada următoare, mă refer la chestiunile care țin de mass-media și de educația în limba maternă”, a mai evidențiat ministrul român de externe.

- Am discutat de situația din Ucraina. Am împărtășit reciproc experiențele legate de sprijinul refugiaților ucraineni, peste 1,5 milioane de refugiați, care au trecut frontierele României.

- Am discutat despre sprijinirea Ucrainei în privința tranzitului de cereale.

- Am discutat despre sprijinirea parcursului european al R. Moldova și am vorbit despre rezultatele bune ale Summitului de la Madrid. Am prezentat Conferința privind platforma de Sprijin a R. Moldova.

Szijjártó Péter a făcut, la rândul său, câteva declarații despre subiectele discutate astăzi

- Ungaria este sub o dublă presiune - dintr-o dată, din est au sosit peste 830 de mii de refugiați ucraineni. Noi, în Ungaria, pe lângă această criză a refugiaților din Ucraina, avem peste 110 mii de migranți ilegali din sud, pe care a trebuit să-i oprim. Trebuie să ne confruntăm cu o agresiune și violență de neimaginat. Grupurile de migranți au arme pe care le folosesc unii împotriva altora, dar și împotriva autorităților care apără granițele Ungariei. Se poate întâmpla și României să ajungă într-o situație similară.

- Îi ajutăm refugiații din Ucraina, dar nu vom lăsa să intre migranții ilegali, indiferent cât sunt de agresivi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News