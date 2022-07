Aurescu - Szijjarto, convorbiri. Budapesta: Suntem sub o dublă presiune - refugiați și migranți. Chirieac: Orban a ridicat o adevărată fortăreață

Principalele declarații ale ministrului român de externe:

Am discutat astăzi și despre vizitele în România ale oficialilor ungari. Am discutat și despre apropiata reuniune a Taberei de vară de la Tușnad și, împreună, am subliniat importanța unui discurs public în logica și spiritul Parteneriatului nostru Strategic și a Tratatului Politic de bază.

Din păcate Ungaria este mult mai dependentă decât alte state de surse externe de energie și trebuie găsite soluții în acest sens. Există o preocupare importantă la nivelul UE.

Trebuie să creștem capacitatea noastră de interconectare de gaz, de stocare, în interiorul UE. Trebuie să găsim surse alternative, să punem accentul pe surse regenerabile. Aici, RO și HU sunt pe poziții similare.

Am promisiunea domnului ministru că o parte din problemele minorității române din Ungaria va fi adresată în perioada următoare, mă refer la chestiunile care țin de mass-media și de educația în limba maternă”, a mai evidențiat ministrul român de externe.

Am discutat de situația din Ucraina. Am împărtășit reciproc experiențele legate de sprijinul refugiaților ucraineni, peste 1,5 milioane de refugiați, care au trecut frontierele României.

Am discutat despre sprijinirea Ucrainei în privința tranzitului de cereale.

Am discutat despre sprijinirea parcursului european al R. Moldova și am vorbit despre rezultatele bune ale Summitului de la Madrid. Am prezentat Conferința privind platforma de Sprijin a R. Moldova.

Szijjártó Péter a făcut, la rândul său, câteva declarații despre subiectele discutate astăzi

Ungaria este sub o dublă presiune - dintr-o dată, din est au sosit peste 830 de mii de refugiați ucraineni. Noi, în Ungaria, pe lângă această criză a refugiaților din Ucraina, avem peste 110 mii de migranți ilegali din sud, pe care a trebuit să-i oprim. Trebuie să ne confruntăm cu o agresiune și violență de neimaginat. Grupurile de migranți au arme pe care le folosesc unii împotriva altora, dar și împotriva autorităților care apără granițele Ungariei. Se poate întâmpla și României să ajungă într-o situație similară.

Îi ajutăm refugiații din Ucraina, dar nu vom lăsa să intre migranții ilegali, indiferent cât sunt de agresivi.

Bogdan Chirieac - Orban a ridicat o fortăreață

Bogdan Chirieac arată că migranții vor căuta în continuare să ajungă în vestul Europei ”fie peste mare, trecând în Grecia, Italia, în Franța, unde se poate, fie vor încerca pe uscat, prin Serbia și să penetreze granița ungară. Doar că, acolo, Orban a ridicat pur și simplu o fortăreață, un zid întreg ca să țină migranții deoparte deși Uniunea Europeană nu prea a apreciat poziția lor.

Pe lângă problemele noastre interne vom avea și probleme de migrație”, avertizează analistul.

În opinia sa, singura soluție pentru a evita un nou val masiv de migranți este ca Turcia să asigure condițiile normale în taberele pentru refugiați.

”Știți bine că UE plătește câteva miliarde de euro pe an pentru ca Turcia să țină 4 milioane de oameni în taberele pentru refugiați. Când se supără sultanul Erdogan pe Europa, ați văzut, mai dă drumul la câteva sute de mii de migranți și toată Europa intră în colaps”, reamintește Bogdan Chirieac.

Ministrul ungar a mai enumerat și alte puncte de interes comun cu România:

Citște mai departe pe Radio DCNews

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News