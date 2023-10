Oamenii din Sectorul 6, închiși până în 2024. Chirieac: Cine ar fi trebuit să câștige licitația pentru reparațiile la Podul Grant / Diana Tache: Îngrozitor ce se întâmplă acolo / video

Este nebunie în Sectorul 6 după ce Podul Grant a fost închis. Oamenii au ajuns să facă cu o oră în plus până la muncă, în fiecare zi. Și așa va fi cel puțin până în martie 2023.

Diana Tache, Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac au comentat acest subiect.

„E moarte acum cu Podul Grant”, a zis Mugur Ciuvică.

„Este îngrozitor ce se întâmplă cu Podul Grant”, a zis jurnalista Diana Tache.

„Nu înțeleg de ce nu se lucrează în trei schimburi și sâmbăta, și duminica. S-ar putea să fie gata abia în martie 2024... Dar la cum merg lucrurile la noi, poate să fie gata în septembrie 2024. Nu înțeleg de ce nu a câștigat licitația cel care repara podul în timpul cel mai scurt. Și am înțeles că sunt vreo patru inși într-o coadă de lopată... Așa se lucrează pe Podul Grant”, a zis Bogdan Chirieac.

Mugur Ciuvică a fost întrebat de Bogdan Chirieac, în contextul în care Podul Grant a fost închis, iar cine merge cu mașina face și două ore până la muncă: „Nu v-ați săturat de poluarea din București? Ce este rău că nu vă mai lasă să mergeți cu mașina?”

„Te lasă să mergi cu mașina, dar te chinui și consumi mai multă benzină, cred, făcând slalom printre mașini”, a zis Mugur Ciuvică.

„Atunci ia tramvaiul 41”, a continuat analistul politic.

„Dacă avea o problemă cu poluarea, Nicușor Dan putea să zică: interzis la mașini”, a spus Mugur Ciuvică.

„Da... asta ar fi o soluție: cerem lui Nicușor Dan să interzică traficul auto în București. Tot haștagul va fi de acord să meargă cu bicicleta și trotineta. În acest moment, ar fi o mare cucerire”, a continuat Bogdan Chirieac la „Miercurea Neagră”, la DC News și DC News TV.

Nicuşor Dan a declarat că lucrările de la Podul Grant vor fi finalizate în luna martie a anului viitor. Nicuşor Dan a fost întrebat de ce lucrările la Podul Grant nu au fost realizate vara, când traficul era mai puţin intens, având în vedere că de două zile, de când s-a închis circulaţia în acea zonă, s-a creat aglomeraţie.

„Acolo a fost o condiţionare pentru a lucra vara, a fost o condiţionare dată de CFR, pentru că pe anumite tronsoane trebuie să opreşti curentul electric ca să funcţionezi. Pe perioada verii trenurile circulă de la o oră foarte devreme până la o oră foarte târzie şi atunci ar fi fost ineficient să opreşti pentru câteva ore numai, şi ăsta a fost motivul. Noi am lucrat în vară, dar am lucrat pe bretelele care nu erau conexate cu problema de linii de tren, linii de curent pentru tren. Azi s-a circulat mult mai bine decât ieri pentru că am avut o şedinţă şi cu Poliţia naţională şi cu poliţia noastră locală şi cu poliţiile locale de la sectoarele 1 şi 6 şi astăzi s-a circulat mai bine decât ieri şi îmbunătăţim, adică vedem care sunt intersecţiile de conflict şi cu poliţie rutieră sau locală încercam să fluidizăm", a spus Nicuşor Dan la Palatul Parlamentului.

