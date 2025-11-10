O femeie născută fără creier sfidează previziunile medicilor și își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare

Alex Simpson s-a născut fără cea mai mare parte a creierului, dar a reușit să ajungă la vârsta de 20 de ani, contrazicând toate prognozele specialiștilor. Părinții ei spun că secretul longevității fiicei lor este dragostea și credința care le-au dat puterea să lupte împreună, conform Ladbible.

Un diagnostic devastator după o naștere fără probleme

Când Alex s-a născut, pe 4 noiembrie 2005, medicii le-au spus părinților ei, Shawn și Lorena Simpson, că au o fetiță perfect sănătoasă. Totul părea normal în primele luni de viață. Însă, la un control de rutină efectuat la două luni, familia a primit o veste care le-a schimbat viața pentru totdeauna: fiica lor suferea de hidranencefalie, o boală extrem de rară în care creierul nu se dezvoltă complet.

„Ne-au spus că nu are creier. Doar o mică parte, cam cât jumătate din degetul meu mic, în partea din spate a craniului. Ni s-a spus că nu va trăi mai mult de patru ani. Dar iată-ne, douăzeci de ani mai târziu”, a povestit tatăl, Shawn, pentru postul local KETV News.

Hidranencefalia este o afecțiune fatală în majoritatea cazurilor. Potrivit Cleveland Clinic, boala apare la un caz din 5.000 până la 10.000 de sarcini. În ciuda progreselor medicale, specialiștii încă nu știu exact ce o provoacă, unele studii o leagă de expunerea la toxine în timpul sarcinii sau de posibile cauze genetice.

„Ea ne simte, chiar dacă nu ne poate vedea”

Deși medicii au explicat că Alex nu are părțile creierului care îi permit să vadă, să audă sau să vorbească, familia spune că fata reușește să comunice prin gesturi subtile și printr-o formă de conștiență pe care nu o pot explica.

„Când intru în cameră și vorbesc cu ea, mă caută cu privirea. E o legătură pe care nu o poți descrie în cuvinte”, spune tatăl.

Și fratele ei mai mic, SJ, acum în vârstă de 14 ani, spune că Alex poate „simți” emoțiile celor din jur: „Dacă cineva e stresat sau trist, ea știe. Chiar dacă nu se întâmplă nimic vizibil, simte energia. Când bunica are dureri, parcă le simte și ea”.

Familia o numește pe Alex un „miracol” și spune că prezența ei a schimbat complet felul în care privesc viața. „Ne-a învățat să fim mai buni, mai răbdători, mai recunoscători pentru fiecare zi”, afirmă Lorena, mama ei.

Douăzeci de ani de dragoste, credință și luptă

Viața familiei Simpson nu a fost ușoară. Zeci de vizite la spital, terapii, nopți nedormite și teamă constantă pentru viața fiicei lor au devenit parte din rutina zilnică. Însă, spun ei, dragostea și credința au fost mai puternice decât diagnosticul.

„Am fost îngroziți la început. Nu știam ce să facem, cum să trăim cu asta. Dar credința ne-a ținut în viață. Și dragostea, dragostea pentru Alex ne-a dat puterea să mergem mai departe”, spune Shawn.

Lorena completează: „E o luptătoare. Fiecare zi cu ea e o binecuvântare”.

Un mesaj pentru lume: „Miracolele există”

Astăzi, familia Simpson sărbătorește douăzeci de ani de viață alături de Alex, douăzeci de ani de emoții, încercări și minuni mici. Fratele ei, SJ, spune că este mândru de sora sa și că povestea ei i-a inspirat viața: „Când oamenii mă întreabă despre familia mea, primul lucru despre care vorbesc este Alex. Ea este motivul pentru care cred în miracole”.

Cazul tinerei din Nebraska a devenit un simbol al speranței pentru multe familii care se confruntă cu diagnostice grave. Povestea ei amintește lumii că, uneori, dragostea poate sfida chiar și legile medicinei.

„Nu știm cât timp o vom mai avea cu noi, dar fiecare zi e un dar. Ea nu a venit pe lume să fie o povară, ci o lecție. O lecție despre puterea iubirii”, spune Lorena.