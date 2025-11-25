O femeie a făcut datorii de 50.000.000.000 de dolari după o noapte în oraș

Maddie McGivern, o tânără care a ieșit să se distreze într-o seară obișnuită, a avut parte de o surpriză incredibilă atunci când și-a verificat contul bancar. În locul unui sold normal, aplicația i-a afișat o datorie de 50 de miliarde de dolari.
„Ce să fac?”, a fost prima întrebare a lui Maddie, când a văzut cifra uriașă. Din fericire, prietenul ei, Gabe Floress, era alături de ea și a filmat momentul șocant, postând videoclipul pe internet.
În fața unei datorii de proporții colosale, soldul ei de 76 de dolari părea nesemnificativ, dar impactul emoțional a fost imens.
După ce a sunat la banca Chase pentru clarificări, angajații erau la fel de confuzi. Se părea că aplicația indicase că Maddie urma să primească 50 de miliarde de dolari până în 2099, o sumă atât de mare încât depășea orice scenariu realist de viață. În timpul convorbirii, un angajat a întrebat-o politicos: „Pot să vă pun în așteptare?” înainte să înceapă investigarea problemei.
Banca a confirmat ulterior că totul a fost rezultatul unei „probleme tehnice în weekend”, care a afectat aplicațiile bancare ale câtorva clienți. Problema a fost rapid rezolvată, iar datoria fictivă a dispărut din contul lui Maddie. Ce a părut inițial o catastrofă financiară s-a dovedit a fi doar un coșmar digital.
Experiența lui Maddie subliniază un lucru esențial: modificările astronomice ale soldului bancar sunt, de cele mai multe ori, greșeli tehnice. Atunci când vezi sume uriașe în contul tău, este indicat să verifici cu banca înainte de a lua decizii financiare.
Un caz similar, dar cu un final diferit, s-a întâmplat în Chile, unde un muncitor a primit accidental 330 de salarii lunare, echivalentul a 127.000 de lire sterline. Deși a promis să returneze banii, instanța i-a permis să păstreze suma după trei ani de litigiu, demonstrând cât de complicate pot fi aceste erori.
În cazul lui Maddie, totul s-a terminat bine: datoria imposibilă a dispărut, iar ea a rămas cu o amintire incredibilă despre cât de absurd poate fi uneori universul digital bancar.
Întâmplarea sa a devenit virală, amintind tuturor că, în lumea finanțelor online, chiar și o seară obișnuită în oraș poate părea mai scumpă decât PIB-ul unei țări… cel puțin pe ecranul unui telefon.
@gabefloress We went out to the bar and Maddie checked her phone when we got home and she’s -$50 billion dollars in debt #fyppageforyou #fypシ ♬ original sound - gabe
de Roxana Neagu