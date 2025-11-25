O femeie a făcut datorii de 50.000.000.000 de dolari după o noapte în oraș

„Ce să fac?”, a fost prima întrebare a lui Maddie, când a văzut cifra uriașă. Din fericire, prietenul ei, Gabe Floress, era alături de ea și a filmat momentul șocant, postând videoclipul pe internet.

În fața unei datorii de proporții colosale, soldul ei de 76 de dolari părea nesemnificativ, dar impactul emoțional a fost imens.

Panica la bancă: un mister de 50 de miliarde

După ce a sunat la banca Chase pentru clarificări, angajații erau la fel de confuzi. Se părea că aplicația indicase că Maddie urma să primească 50 de miliarde de dolari până în 2099, o sumă atât de mare încât depășea orice scenariu realist de viață. În timpul convorbirii, un angajat a întrebat-o politicos: „Pot să vă pun în așteptare?” înainte să înceapă investigarea problemei.

Banca a confirmat ulterior că totul a fost rezultatul unei „probleme tehnice în weekend”, care a afectat aplicațiile bancare ale câtorva clienți. Problema a fost rapid rezolvată, iar datoria fictivă a dispărut din contul lui Maddie. Ce a părut inițial o catastrofă financiară s-a dovedit a fi doar un coșmar digital.

Eroarea tehnică: lecții financiare

Experiența lui Maddie subliniază un lucru esențial: modificările astronomice ale soldului bancar sunt, de cele mai multe ori, greșeli tehnice. Atunci când vezi sume uriașe în contul tău, este indicat să verifici cu banca înainte de a lua decizii financiare.

Un caz similar, dar cu un final diferit, s-a întâmplat în Chile, unde un muncitor a primit accidental 330 de salarii lunare, echivalentul a 127.000 de lire sterline. Deși a promis să returneze banii, instanța i-a permis să păstreze suma după trei ani de litigiu, demonstrând cât de complicate pot fi aceste erori.

Final fericit pentru Maddie

În cazul lui Maddie, totul s-a terminat bine: datoria imposibilă a dispărut, iar ea a rămas cu o amintire incredibilă despre cât de absurd poate fi uneori universul digital bancar.

Întâmplarea sa a devenit virală, amintind tuturor că, în lumea finanțelor online, chiar și o seară obișnuită în oraș poate părea mai scumpă decât PIB-ul unei țări… cel puțin pe ecranul unui telefon.