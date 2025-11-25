€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri O femeie a făcut datorii de 50.000.000.000 de dolari după o noapte în oraș
Data actualizării: 09:54 25 Noi 2025 | Data publicării: 09:53 25 Noi 2025

O femeie a făcut datorii de 50.000.000.000 de dolari după o noapte în oraș
Autor: Alexandra Curtache

bancomat atm O femeie scoate bani dintr-un bancomat. Sursa foto: Freepik
 

Maddie McGivern, o tânără care a ieșit să se distreze într-o seară obișnuită, a avut parte de o surpriză incredibilă atunci când și-a verificat contul bancar. În locul unui sold normal, aplicația i-a afișat o datorie de 50 de miliarde de dolari.

„Ce să fac?”, a fost prima întrebare a lui Maddie, când a văzut cifra uriașă. Din fericire, prietenul ei, Gabe Floress, era alături de ea și a filmat momentul șocant, postând videoclipul pe internet.

 În fața unei datorii de proporții colosale, soldul ei de 76 de dolari părea nesemnificativ, dar impactul emoțional a fost imens.

Panica la bancă: un mister de 50 de miliarde

După ce a sunat la banca Chase pentru clarificări, angajații erau la fel de confuzi. Se părea că aplicația indicase că Maddie urma să primească 50 de miliarde de dolari până în 2099, o sumă atât de mare încât depășea orice scenariu realist de viață. În timpul convorbirii, un angajat a întrebat-o politicos: „Pot să vă pun în așteptare?” înainte să înceapă investigarea problemei.

Banca a confirmat ulterior că totul a fost rezultatul unei „probleme tehnice în weekend”, care a afectat aplicațiile bancare ale câtorva clienți. Problema a fost rapid rezolvată, iar datoria fictivă a dispărut din contul lui Maddie. Ce a părut inițial o catastrofă financiară s-a dovedit a fi doar un coșmar digital.

Eroarea tehnică: lecții financiare

Experiența lui Maddie subliniază un lucru esențial: modificările astronomice ale soldului bancar sunt, de cele mai multe ori, greșeli tehnice. Atunci când vezi sume uriașe în contul tău, este indicat să verifici cu banca înainte de a lua decizii financiare.

Un caz similar, dar cu un final diferit, s-a întâmplat în Chile, unde un muncitor a primit accidental 330 de salarii lunare, echivalentul a 127.000 de lire sterline. Deși a promis să returneze banii, instanța i-a permis să păstreze suma după trei ani de litigiu, demonstrând cât de complicate pot fi aceste erori.

Final fericit pentru Maddie

În cazul lui Maddie, totul s-a terminat bine: datoria imposibilă a dispărut, iar ea a rămas cu o amintire incredibilă despre cât de absurd poate fi uneori universul digital bancar.

Întâmplarea sa a devenit virală, amintind tuturor că, în lumea finanțelor online, chiar și o seară obișnuită în oraș poate părea mai scumpă decât PIB-ul unei țări… cel puțin pe ecranul unui telefon. 

@gabefloress We went out to the bar and Maddie checked her phone when we got home and she’s -$50 billion dollars in debt #fyppageforyou #fypシ ♬ original sound - gabe

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

datorie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat acum 28 minute
Macron, nemulțumit de planul de pace al SUA. Ce linii roșii a trasat președintele Franței
Publicat acum 38 minute
O femeie a făcut datorii de 50.000.000.000 de dolari după o noapte în oraș
Publicat acum 54 minute
BANCUL ZILEI: Când trec anii...
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Piele sănătoasă și strălucitoare: Educația continuă este esențială în beauty
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat acum 12 ore si 54 minute
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 23 Noi 2025
Alianță politică în premieră! O schimbare surprinzătoare de tabere ridică semne de întrebare
Publicat pe 23 Noi 2025
Surpriză mare la Geneva: Negocierile avansează cu o viteză neașteptată. Rubio, anunț
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close