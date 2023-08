Număr mare de donatori de sânge pentru victimele exploziei din Crevedia. Nivel similar cu tragedia de la Colectiv

Având în vedere numărul mare de cereri venite din partea donatorilor, Centrul de Transfuzii a decis să organizeze campanii de recoltare programate astfel încât să se asigure o continuitate a stocurilor de sânge.



"Duminică au donat sânge 87 de persoane, iar luni 113 persoane. Diferenţa este enormă, într-o zi normală înregistrăm în medie în jur de 30 de donatori. Noi continuăm campania numai că s-a recoltat în aproape toate centrele de transfuzie din România şi numărul de donatori a fost foarte mare, stocurile noastre sunt foarte bune la acest moment, drept urmare am convenit cu cei care mai doresc să doneze pentru răniţii de la Crevedia să facem programări săptămâna aceasta astfel încât să avem stocuri mari în mod continuu, pentru că răniţii vor avea totuşi intervenţii chirurgicale repetate. Am primit cereri din partea angajaţilor de la mai multe instituţii şi a rămas ca în această săptămână să convenim împreună când să-i chemăm la donare", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Centrului de Transfuzii Buzău, Adriana Crăciun.



Numărul de persoane care au decis să doneze sânge pentru victimele de la Crevedia este comparabil cu cel înregistrat după incendiul de la Colectiv.



"În urma incendiului de la Colectiv am fost printre centrele care am deschis pentru donatori. Stocurile sunt comparabile, şi atunci am avut peste 100 de donatori pe zi. Pentru necesităţile actuale sunt suficiente stocuri. Populaţia s-a mobilizat exemplar la Colectiv încoace, întotdeauna buzoienii s-au mobilizat şi de data asta au făcut-o la fel. Ca de fiecare dată, am avut parte de dorinţa lor de a ajuta şi trebuie să fructificăm în timp acest ajutor pentru o continuitate a stocurilor de sânge", a mai precizat Adriana Crăciun, conform Agerpres.

