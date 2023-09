"Nu se mai oprea! A fost horror!" Adriana Bahmuțeanu a ajuns de urgenţă la spital. Ce a păţit vedeta

Adriana Bahmuțeanu a ajuns de urgență la spital în urma unui accident care s-a petrecut chiar în casa sa, în timp ce gâtea. S-a tăiat în sticla unui pahar, iar sângerarea a fost atât de abundentă încât a fost necesară intervenția medicală de urgență. Cel mai mult a speriat-o hemoragia care părea că nu se mai opreşte.

La spital, medicii au cusut-o și i-au pus mâna în ghips, ca să nu i se rupă firele. Timp de 14 zile, vedeta va sta cu mâna în ghips. ”M-am tăiat, asta am pățit! Am dat din greșeală cu mâna peste un pahar și m-am tăiat destul de tare în el. Am ajuns la spital, sunt cusută toată, am copci. Trebuie să stau cu ghipsul ăsta timp de 14 zile. După asta, vedem cum se prezintă rana, dacă mai e nevoie de o reconstrucție. Aveam în casă patru copii, pe unchiu și am vrut să le fac ceva de mâncare și din greșeală, din cauza vitezei, m-am tăiat într-un pahar. Mi-a pus George un cordon ca să oprească sângerarea că îmi curgea sânge foarte rău. A fost horror”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars.

Lună de miere în America

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei şi-au petrecut luna de miere în America, unde George Restivan are o casă. Adriana a vizitat pentru prima dată California. „Am fost in California prima oară. A fost frumos, a fost palpitant, dar a fost obositor, pentru că am făcut excursii în fiecare zi și excursiile în America sunt pe distanțe mari. Mie mi-a plăcut Oceanul Pacific, un loc sălbatic, nu vedeai urmă de civilizație. Plaja superbă, totul frumos. Copiii numai în apă au stat. Mi-a plăcut și SanFrancisco. Am fost și în Vegas. Am stat o lună. Noi nu prea ne-am făcut luna de miere din cauza copiilor. George are un pat la etaj, la înălțime, te sui pe scară. Toți copii ne călăreau patul că le plăcea la cucurigu”, a mai spus Adriana în aceeaşi emisiune.

