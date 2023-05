Nu mai sunt bani de pensii? Marius Budăi, iritat: ”Exclus, exclus! Vă opresc... Nu vreau...”. Nu vor fi concedieri la stat, ci ”optimizare”, dar nu la Muncă

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a reacționat, la Antena 3, la avertismentele lansate dinspre sindicate cu privire la ieșirile în stradă, ca protest față de măsurile de austeritate. Se tot vorbește despre un aparat bugetar mai suplu, ceea ce a provocat frământare la stat.

Marius Budăi a declarat că ”Tot timpul am avut şi am în continuare şi voi continua să am un dialog strâns cu sindicatele, însă nu susţin şi nu cred în niciun fel de manifestare violentă. Nu cred că aduce vreun beneficiu niciuneia dintre părţi. Dialogul onest între părţi eu cred că este soluţia cea mai bună. Dacă vorbim strict de România, preşedintele PSD a spus de un aparat suplu de acolo unde, prin grija coordonatorilor de credite, a miniştrilor, a toţi acelor conducători de instituţii, dacă vorbim şi de consilii de administraţie care trebuie subţiate la companii de stat, da, acest lucru trebuie să se întâmple, însă nu într-un mod haotic, ci într-un mod extrem de bine analizat, pentru că eu, dacă ar fi să fiu la Ministerul Muncii, aş mai solicita personal suplimentar pentru atribuţiile pe care le avem, pentru a le putea realiza într-un mod cât mai serios şi cât mai optim. Însă la noi, în România, nu se vorbeşte de concedieri masive în aparatul bugetar şi avem norocul ca în România, prin măsurile echilibrate pe care le-am susţinut în anul 2022 sau de la 1 ianuarie 2022 până în prezent, măsurile echilibrate între economic şi social, să ştiţi că în România au creat aproape 200.000 de noi locuri de muncă suplimentare. Este un lucru foarte bun, însă noi trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce se întâmplă în economie, şi nu numai în economia din România, ci în economia mondială, pentru a putea fi, cum am fost şi până acum, proactivi; nu să stăm să se întâmple ceva şi după aia să devenim reactivi”, scrie rador.

El a mai spus că nu se discută despre concedieri, ci despre optimizare: ”Şi eu cred că această optimizare trebuie făcută permanent, nu numai în momente când la nivel mondial situaţia, nu numai în România, nu este tocmai una fericită. Şi cred că această analiză, din punctul meu de vedere, trebuie să fie permanentă”.

”Eu nu văd prioritizare şi eficientizare prin concedieri masive, nu văd acest lucru; însă văd prioritizare şi eficientizare prin ceea ce am spus, acel echilibru de măsuri. Eu cred că preşedintele partidului a fost extrem de clar că această eficientizare a cheltuirii banului public nu trebuie să fie prin tăieri de venituri la persoane, fie că vorbim de angajaţi, fie că vorbim de seniorii României. Deci exclus aşa ceva” continuă Marius Budăi.

E nevoie de aparat bugetar mai suplu, dar nu la Muncă

Cât despre unde este cazul de un aparat bugetar mai suplu, Marius Budăi răspunde: ”Eu mi-am făcut analiza pe ministerul meu. Ceilalţi colegi trebuie... colegii mei trebuie să-şi facă pentru pentru fiecare minister analiza. V-am spus, la Ministerul Muncii, conform analizei pe care am făcut-o, mai avem nevoie la unele agenţii, fie că vorbesc de inspecţia muncii, dacă vrem să întărim inspecţia muncii şi securitatea şi sănătatea în muncă în România, dacă vrem să prevenim, de exemplu, accidentele de muncă, avem nevoie de personal suplimentar. Dacă vorbim de prestaţiile sociale, acolo unde, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, prestaţiile sociale s-au înmulţit, şi atunci avem nevoie de personal. Şi dacă vorbim de casa de pensii, nu mai spun”.

Cu privire la zvonurile cum că nu ar fi bani pentru pensii, ministrul răspunde: ”Exclus aşa ceva, exclus. Vă opresc, cu tot respectul, nu vreau să circule aşa ceva. Nu cred că părinţii şi bunicii noştri merită ca o asemenea informaţie să nu fie exclusă din start. Nu este nicio problemă cu plata pensiilor şi nu va fi nicio problemă cu plata pensiilor...”.

