"Nu m-au interesat niciodată tentațiile purtătoare de sâni". Bobonete, despre relația cu soția sa: Am acasă tot ce-mi trebuie

"Nu m-au interesat niciodată aceste tentații purtătoare de sâni pentru că nu ne-am riscat niciodată familia și cariera pentru tentații de genul ăsta. Vorbesc la plural că mă refer și la colegii mei de serial. Plus că vreți să vă mai spun ceva? Am văzut multe și am trăit și mai multe în adolescența mea… Acum am acasă tot ce-mi trebuie. De ce să mai caut altceva în altă parte? Gelos mai sunt din când în când, pentru că nevastă-mea e mai frumoasă pe an ce trece, dar de fiecare dată mă liniștesc cu gândul că, dacă nu s-a întâmplat nimic atât amar de vreme, ce s-ar mai putea întâmpla acum, când oricum știu că ea mă iubește și eu o iubesc la fel?", a spus Mihai Bobonete pentru viva.ro.

Actorul recunoaște că, pentru a aplana vreun conflict conjugal, el este cel care mai cedează.

"De dragul femeii, mai las de la mine și cred că tot timpul liniștea întregii familii vine atunci când femeia e liniștită, altfel mari controverse nu avem noi. Ne mai certăm pe colacul de la toaletă, pe sarea din mâncare, pe statul pe telefon, că am exagerat cu băutura sau cu mâncarea, că i-am zis-o lu nu știu cine prea nu știu cum, d-astea minore", a spus actorul.

"Când ai copii, doar clipa contează"

"Viața se schimbă când apar copiii și totul e mai frumos, mai luminos și prinde viață chiar și ce era fără de viață în tine. Înveți lucruri noi, călătorești în timp, plângi de fericire, înnebunești de neputință, îți pui întrebări noi, trăiești totul în prezent și uiți de trecut și nu te mai gândești la viitor… Când ai copii, doar clipa contează. E minunată viața noastră cu Maria și Octav, iar noi Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a ales pe noi să fim părinții acestor doi minunați copilași", a spus Mihai Bobonete.

