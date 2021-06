Mihai Bobonete, poezie genială pentru Cabral: Tu, Shrek, în varianta alb și negru 

Cabral Ibaka a fost invitatul lui Mihai Bobonete în cadrul podcastului ”Da BRAVO!”, acolo unde a fost plăcut surprins de bunul său prieten cu un poem.

Cabral Ibaka a răspuns invitației prietenului său Mihai Bobonete, de a se se dezbrăca de secrete în cadrul podcastului ”Da BRAVO!”. Cei doi au depănat amintiri și au râs copios, pe terasa unui local din Vama Veche.

Întrebat de Mihai Bobonete ”Ce înseamnă pentru tine o mică bucurie?”, Cabral a enumerat câteva lucruri: ”când adoarme fiica mea la mine pe piept; când o sun pe mama degeaba și îi zic ”te iubesc; când pleci singur la drum, cu muzica ta blană, pe traseul tău cu mașina cu care vrei tu să pleci; când mănânci cireșe prima oară în anul respectiv; când îi spui cuiva ”te iubesc”.

La finalul discuției, Bobonete i-a recitat prietenului său o poezie compusă special pentru acesta.

Iată poezia lui Mihai Bobonete pentru Cabral



Trei copii și o femeie prea frumoasă

Cu pasiuni, emisiuni și coasă

Cu ecranul în viața ta ca lupă

Să ai tot timpul vânt în pupă

Tu omul onest, mișto, integru

Tu Shrek în varianta alb și negru

Tu frățior cu cel mai șmecher mood

Tu, eu și Africa de Sud

Ce bucurie că ne-am cunoscut noi doi

Ce fain că tu gândești ca noi

Ce energie multă și plăcută

Prietenia noastră - nuntă mută

Dacă aș fi eu, aș vrea să fiu ca tine

Dacă ai fi tu, să ai ceva din mine

Dacă am fi târziu bătrâni și asistați,

Să scrie pe morminte: ”Au fost...frați”

Cabral, imagine din camera de hotel care l-a stupefiat pe recepționer

Cabral a avut parte de peripeții la un hotel. Imaginea care l-a scârbit pe recepționer și apoi l-a amuzat.

"Așa m-am trezit în dimineața aia. Așa arăta patul. Așa și tricoul. Și, de ce să vă mint... puțin și chiloții. Desigur.

Efectiv nu-mi venea să cred.

Am făcut pozele astea. Am coborât la recepție, m-am dus fix la recepționer și i-am arătat pozele.

Am citit pe fața lui de toate... a debutat cu șoc. Apoi au urmat neliniștea și jena. Și a alunecat în scârbă. Profundă.

A ridicat privirea către mine.

- Poate puteți trimite pe cineva să curețe camera, vă rog.

- Da, o să... sigur. Da. Clar.

- Mulțumesc. Și am dat să plec. Dar efectiv omul nu putea s-o lase așa. Am simțit cum se luptă cu el... dar nu a putut să tacă. Și înțeleg de ce.

- Dar, nu vă supărați... cum?! Adică ce s-a întâmplat? Adică...

Am râs. Și i-am arătat ultima poză", a scris Cabral pe Facebook.

Imaginea care a stârnit râsul

Ulterior, în comentarii, prezentatorul a publicat și imaginea cu pricina, motivul dezastrului din pat fiind o ciocolată, pe care reprezentanții hotelului au pus-o sub pernă, în loc să o pună pe pernă.

"Să le fie de râs ciocolățele alea de-ar trebui să le pună PE pernă, nu sub ea...", a completat el.

