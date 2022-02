"Nu m-a dat nimeni afară". Cosmin Seleși, după plecarea de la Antena 1: Analizez ofertele. Am prezentat emisiunea în locul lui Măruță

"Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță dar momentan nu știu nimic sigur ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață. În plus, am început să facem filme cu Alin Pânc și Văru Săndel și avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în "Pup-o, mă 2" și la teatru", a declarat Cosmin Şeleşi pentru Click!, menţionând că a plecat singur de la Antena 1 și nu l-a dat nimeni afară, așa cum se zvonește.

Recent, actorul i-a luat locul lui Cătălin Măruță în emisiunea pe care o prezintă la PRO TV, după ce acesta s-a infectat cu coronavirus.

"Cosmin Seleși este "noul As din mânecă"

De asemenea, Cosmin Seleși a primit o nouă ofertă din partea Teatrului Muzical Ambasadorii.

"De ce Teatrul Muzical Ambasadorii? Pentru că este un teatru tânăr din punctul meu de vedere, e un teatru muzical, e o provocare pentru mine. Cred că arta spectacolului poate fi dusă și exploatată la maxim atâta timp cât ai în teatru și coregrafi, balerini, interpreți, cântăreți, și actori, Eu cred că împreună vom face niște proiecte minunate. Să ne ajute bunul Dumnezeu să scăpăm de pandemie odată și să se întoarcă încet, încet publicul în sala de teatru. Împreună cred că o să oferim tuturor spectatorilor care vor veni la noi la teatru spectacole minunate și pline de magie, magia teatrului", a mai spus actorul.

"Cosmin Selesi este "noul As din mânecă" al Tetrului Muzical Ambasadorii, un profesionist și un artist desăvârșit alături de care suunt convins că vom face performanță. Mă bucură entuziasmul și dedicarea lui Cosmin, ideile creative și propunerile îndrăznețe", a mărturist Mihai Ciprian Rogojan, managerul instituției, pentru Click!.

La sfârșitul anului trecut, contractul lui Cosmin Seleși dela Antena 1 nu a mai fost prelungit, deși prezentatorul a făcut parte din cele 16 sezoane ale emisiunii transformărilor, iar la scurt timp actorul a apărut la PRO TV, unde a și filmat pentru seara de Revelion. Acesta va fi înlocuit de Pepe, care a confirmat deja zvonurile, dar nu a spus ce va face exact. Dacă Pepe va lua decizia de a participa, el va prezenta emisiunea alături de Alina Pușcaș

