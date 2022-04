NU Iohannis a fost marele absent de la Congresul PNL! Altcineva ar fi trebuit să fie acolo! Primul liberal care a cerut scuze: Nu e deloc în regulă / foto

Pe scenă, la final, când Nicolae Ciucă, noul președinte ales al PNL, a luat cuvântul, nu a fost prezentă nicio femeie. Au fost prezenți doar bărbați. La congresul când a devenit președinte Florin Cîțu, Monica Anisie apărea pe scenă. Este drept, nici atunci numărul femeilor nu era mare, dar în orice caz, 1 este mai mare ca 0.

Congresul PNL 2022:

Congresul PNL 2021:

Primul liberal care a cerut scuze pentru faptul că nicio femeie nu a fost pe scenă la Congresul PNL a fost Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. După ce Cosette Chichirău a scris pe Facebook: „Pentru toate femeile din PNL: știu că sunteți acolo și că meritați să conduceți. Dar liberalismul autohton duhnește deocamdată a misoginism”, Ciprian Ciucu a zis: „Exact așa este! Când mi-am dat seama, pe scenă fiind, am avut un moment de stânjeneală. Nu e OK, nu este deloc în regulă!”

Premierul Nicolae Ciucă a fost ales, duminică, preşedinte al PNL în cadrul Congresului extraordinar al partidului, care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului.



Moţiunea cu care a candidat Nicolae Ciucă a obţinut 1.060 de voturi favorabile şi 60 anulate.

Nicolae Ciucă a fost singurul candidat la funcţia de preşedinte al PNL.



Sâmbăta trecută, Florin Cîţu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al PNL, după ce mai mulţi lideri liberali i-au solicitat acest lucru. Şi Dan Vîlceanu a demisionat din funcţia de secretar general al partidului.

Noul preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că partidul va nominaliza candidatul la alegerile prezidenţiale.



"Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidenţiale din partea PNL va fi nominalizat de către Partidul Naţional Liberal", a spus Ciucă, duminică, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă el va fi candidatul PNL la alegerile prezidenţiale.



Despre posibilitatea de a pierde funcţia de preşedinte al PNL în cazul în care nu va mai fi premier, el a precizat: "Nu are nicio legătură. (...) Vă referiţi la înţelegerea care a existat la constituirea coaliţiei atunci când se rotesc persoanele în funcţia de premier? În momentul de faţă nu cred că se pune problema şi nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile pentru că avem foarte multă treabă de făcut acum. Românii aşteaptă de la noi să rezolvăm probleme care au o dinamică aparte şi îi afectează. (...) Am văzut termene pentru mandate în administraţie, în politică nu există termene".

El a spus că funcţia de preşedinte al PNL nu este un privilegiu, ci o onoare şi o mare responsabilitate.



"Nu e deloc un privilegiu să ocupi această funcţie, este o onoare şi o mare responsabilitate pentru tot ceea ce ne-am asumat să facem", a arătat Ciucă, după ce a fost ales preşedinte al PNL.



Acesta a afirmat că principalul obiectiv asumat ca preşedinte al PNL este acela de a reda unitatea partidului, de a asigura stabilitatea acestuia şi de a dezvolta România.



