"Nu-i convenea că vin îmbrăcată în roz când îmi iau fiica de la şcoală" Bianca Drăguşanu, în conflict cu o mămică care i-a reproşat că e "prea stridentă" printre elevi

Bianca Drăguşanu nu e scutită de răutăţi, nici măcar în postura de mamă. Vedeta a rememorat o întâmplare de acum un an, când i s-a reproşat că e "prea roz" pentru a intra în curtea şcolii.

Bianca Drăgușanu a avut parte de un eveniment nefericit chiar la școala fiicei sale, Sofia. Vedeta și mama unei alte fetițe au avut un conflict anul trecut, dar blondina a decis să vorbească abia acum despre acest subiect, cu câteva zile înainte ca micuța ei să înceapă școala.

Sofia se pregătește să intre în clasa I, iar Bianca Drăgușanu a făcut câteva declarații despre noua etapă din viaţa micuţei: „Sofia merge în clasa I, am foarte mari emoții. Știu că o să fie bine, sunt fericită, parcă aș opri timpul în loc că zboară prea repede, crește mult prea repede și nu vreau. O iubesc foarte mult și vreau să rămână mică”, a transmis fotomodelul.

Bianca Drăgușanu a rememorat, pentru Spynews.ro, un episod neplăcut în care s-a confruntat cu mama unei alte fetițe de la școala la care învaţă şi fiica ei. Femeia în cauză i-a adresat insulte atât ei cât și micuţei pe rețelele de socializare. „Până în momentul de față m-am confruntat cu o singură situație mai dificilă, am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, care mă jignea și Am rugat-o frumos că dacă are o problemă să o dezbată cu mine, să nu se rezume la copilul meu. Avea o problemă cu mine la modul general, pentru că eu sunt o persoană publică, nu-i plăcea cum eu vin îmbrăcată în roz când vin să o iau pe fiica mea de la școală și mă jignea” a declarat Bianca.

Fosta soție a lui Victor Slav a ținut să specifice că niciodată nu a deranjat-o pe mămica respectivă și nici pe fiica ei, motiv pentru care i-a fost greu să înţeleagă de ce preferinţele ei în materie de haine au deranjat-o atât de mult pe femeie încât să se ajungă la jigniri. „Mi-a zis că data viitoare vine și mă bate pe umăr la școală când vin să-mi iau copilul și am zis că o aștept, dar nu a îndrăznit. Mi-aș dori să-și vadă de treaba ei și de copilul ei, nu cred că am deranjat-o eu cu ceva sau pe copilul ei”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News