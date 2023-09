"Nu am nasul de Barbie!" Și-a făcut Andreea Bostanica operații estetice? S-a aflat adevărul

Andreea Bostanica a fost văzută recent la un eveniment monden în compania mamei sale.De curând, tânăra a dezvăluit că a luat decizia de a se muta definitiv în București și că își dorește să urmeze o facultate în domeniul actoriei.

Andreea Bostanica este suspectată de unii internauți că ar fi apelat la operații estetice, și asta pentru că mulți nu-și explică de unde trăsăturile remarcabile care par modificate. Tiktokerița a ținut să ofere lămuriri și să dezvăluie adevărul cu privire la acest aspect.

„Am 18 ani și în primul rând cred că m-ar omorî mama dacă i-aș spune că vreau vreo operație estetică. Nu știu de ce lumea spune că am operații estetice, pentru că nu am nasul de Barbie, nu am ochii de chinezoaică. Nu știu de ce se speculează. Mai folosesc și eu filtre cum folosește toată lumea, mai fac machiaje, dar nu am nicio operație estetică. Singura chestie e un semn pe care îl am pe frunte, pe care l-am obținut când aveam doi ani. Am fost lovită de un leagăn de fier de o fetiță din greșeală și am fost cusută. În rest, nu am nimic la față.”, a declarat Andreea Bostanica.

Are o relație cu Jador?

La fel ca și speculațiile despre operațiile estetice circulă și cele potrivit cărora ar avea o relație de iubire cu Jador. Tânăra a negat toate zvonurile într/un interviu pentru Wow News: „Eu și Jador suntem prieteni. Prieteni e mult spus, eu consider prieten oamenii cu care te vezi zi de zi, țineți legătura. Suntem cunoscuți, ne-am întâlnit la foarte multe evenimente, pentru că am mai fost la câteva evenimente. A fost și la ziua mea de naștere, pentru cei care urmăresc vlogurile mele, dar cam atât" a spus Bostanica.

