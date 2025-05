Nouă morţi şi 70 de răniţi în urma scufundării a două vase cu turişti în China - Foto / Video

Publicațiile chineze au prezentat luni un nou bilanţ, scrie AFP. Cele două ambarcaţiuni s-au răsturnat duminică după-amiază pe un râu din oraşul Qianxi, provincia Guizhou, 84 de persoane căzând în apă, potrivit televiziunii de stat CCTV.

Luni dimineaţă, media oficiale chineze au raportat nouă morţi, 70 de răniţi spitalizaţi şi patru persoane nevătămate. O persoană este în continuare dată dispărută.

Foto / Video

On May 4 in Qianxi City, Guizhou, China, two passenger boats capsized suddenly due to weather conditions, sending 84 people into the water. Nine people were confirmed dead, and one person is missing. pic.twitter.com/THuMN6J2Ks