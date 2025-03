Un submarin cu turiști, care făcea un tur al coralilor, a naufragiat, în Egipt. Șase turiști au murit - Foto / Video

Naţionalităţile oamenilor care au murit nu sunt deocamdată cunoscute, a declarat biroul guvernoratului pentru Reuters.



Submarinul, denumit Sindbad, transporta 44 de oameni de diverse naţionalităţi într-o croazieră în jurul recifurilor de corali din Marea Roşie, scrie dpa.

