Noua Lege a Pensiilor. Ce se schimbă din 2024. Dumitru Leonte, după discuțiile pe formula de calcul, de la Min. Muncii: Ce ”trebuie să dispară”

La Ministerul Muncii se lucrează de zor, iar reforma este aproape gata. Draftul proiectului de lege privind pensiile din sistemul public a fost transmis oficialilor de la Bruxelles, înainte de a intra în dezbatere în Parlament. Proiectul noii legi a pensiilor publice este parte din angajamentul asumat de România în cadrul PNRR privind reforma sistemului de pensii. Noua lege a pensiilor ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Dumitru Leonte, membru al Uniunii Pensionarilorm a arătat, în platoul România TV, unde este "buba" și unde "doare" atunci când vine vorba de indexarea și recalcularea pensiilor.

"Am discutat azi formula de calcul cu doamna ministru și cu specialiștii din cadrul Ministerului Muncii și Casei Naționale de Pensii. Am spus că din formula de calcul trebuie să dispară fracția, să dispară numitorul pentru a nu crea discuții în spațiul public vis-a-vis de acele categorii sociale care au avut punctajele medii calculate pe diferite stagii de cotizare. Acel VTR trebuie obligatoriu calculat în funcție de salariul mediu brut pe economie.

Deocamdată, se merge pe formula veche. La Bruxelles se merge pentru o discuție de principiu. Bruxelles-ul nu-ți spune nimic, nici ce formulă să ai, ci spune foarte clar - Fă reformă! Și după aia discutăm. Noi nu am făcut nimic până acum. Eu zic că pe problema pensiilor nici nu are ce să se discute acolo, pentru că tu mergi acolo și zici - Dom'le, am niște principii!” a spus Dumitru Leonte.

Moderatorul Dragoș Bistriceanu a intervenit: Dar s-au dus cu draftul!

Dumitru Leonte: Nimeni la Bruxelles nu are timp să se uite peste draftul tău de lege! Fiindcă ei se duc, discută o zi-două și pleacă. Bruxelles-ul nu-ți va interzice niciodată ce formulă de calcul să pui tu. Bruxelles-ul spune așa: Fă reformă! În momentul în care tu aplici o formulă de calcul pentru viitor, sistemul trebuie să fie sustenabil. Asta a susținut Bruxelles și asta va susține și de data asta. Ne-am convins că nici până astăzi când vorbim, acel 9.4% din PIB n-a dispărut oficial.

Pe noi, pensionarii de astăzi, ne amăgește. Ne dau ajutoare... E important ca această lege să fie pentru viitor. Salariatul de astăzi trebuie să știe pentru cine contribuie la sistemul de pensii. Să ne înțelegem: se dorește o indexare a pensiilor de 13,5%. Facem această indexare, bun, dar dă două-trei luni de zile Casei Naționale de Pensii și Ministerului Muncii să înceapă recalcularea pensiilor cu acest VTR de 81 de lei!

Bistriceanu l-a întrerupt: Nu se poate face recalcularea, de-asta se și aplică legea în etape, pentru că n-au bani, domnule Leonte!

Dumitru Leonte a revenit cu explicația: Separăm indemnizația socială garantată de pensie! Fiindcă astăzi, când vorbim, avem zero lei contribuții la pensie egal cu 420.000 de lei. Dacă un om, indiferent unde a lucrat el, are 21 de puncte, înmulțit cu 81, îi dă o pensie... ăla care are indemnizație socială rămâne cu aia care este acum! Se va face o indexare de la 1 ianuarie. Din recalculare, toți cei care au contributivitate vor primi! Nicio pensie nu scade! - a mai spus reprezentantul pensionarilor.

