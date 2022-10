Nosfe, despre droguri: Soldații, în război, aveau 2-3 grame zilnic la ei. Eu nu m-am drogat până la 29 de ani. Prima beție a fost la 20 de ani

În primul rând, prima dată când a consumat droguri, a fost abia la 29 de ani, când a fumat marijuana, iar prima beție a fost la 20 de ani. Și Nosfe nu trebuie etichetat drept drogat pentru că nu a fost așa, dar ca mulți artiști, a avut câteva experiențe, puține la număr, cu substanțele interzise, experiențe despre care a vorbit chiar el la podcastul lui Gojira - „Aproximativ Discuții”. De aceea, am spus că „abia” la 29 de ani a fumat pentru prima dată, dat fiind faptul că, în lumea artiștilor, astfel de lucruri încep mult mai devreme. Și nu doar a artiștilor. Doar că pe mulți, substanțele, cel puțin după cum spun ei, i-au ajutat în actul creației. Pe de altă parte, nu ajungi geniu creator dacă te droghezi, lucru pe care l-a subliniat și Nosfe în podcastul cu Gojira.

Nosfe a dat exemplul soldaților din timpul războiului care mereu aveau la ei 2-3 grame de droguri. „Nu vreau să fiu sclavul niciunei substanțe”, a subliniat Nosfe.

Termenul ,,amfetamină” se referă la un grup de substanțe din categoria stimulentelor. Amfetaminele au fost sintetizate în anii 1880 și folosite inițial ca decongestionant nazal, ca medicament în scopul inhibării creșterii în greutate și pentru a-i ajuta pe oameni să rămână treji. Acestea le erau prescrise soldaților în timpul războiului, pentru a le spori capacitatea de concentrare. În 1965, guvernul Statelor Unite a restricționat accesul la acest drog, din cauza potențialului crescut de răspândire a unei dependențe periculoase. Amfetaminele sunt cunoscute și sub numele de ,,uppers” sau ,,speed”, deoarece cresc viteza de reacție a organismului.

„Eram într-o seară la un concert Șatra Benz în care cred că am consumat absolut orice substanță era în incinta aceea. În seara respectivă, am consumat orice mi-a trecut pe sub mână. Nu aveam experiență cu drogurile și mi se părea că pot să dețin situația sub control. La un moment dat, se terminase concertul demult. Efectiv pisam niște pastile pentru a le trage pe nas. Nu mă voi ascunde. Sunt experiențele mele și le voi povesti oricând”, a spus Nosfe, la începutul anului 2022, în podcastul lui Gojira, subliniind că o astfel de experiență intră la „așa nu”.

„A venit cineva dintre organizatori la mine și m-a întrebat dacă nu vreau să spargem gașca. Știu ce să fac când îmi spune cineva că m-am îmbătat, mă duc să mă culc. Am plecat acasă și apoi am văzut filmări cu mine de pe scenă. Publicul nu și-a dat seama, dar anumiți oameni care mă cunosc și-au dat seama și știu ce sentiment le-a lăsat, fără ca ei să îmi spună. Când am văzut imaginile cu mine pe scenă am spus că eu nu vreau ca aceea să fie imaginea mea. Apoi am analizat lista substanțelor pe care le-am folosit în acea noapte. Excluzând substanțele pe care le știam și știam deja cum să le folosesc și ce efecte au, am ajuns la altele - MD-uri, „speed”-uri, „Ecstasy”-uri combinate”, a mai zis Nosfe.

„Scopul meu cu drogurile nu a fost niciodată să mă droghez sau să mă distrez. Scopul meu cu drogurile nu a fost niciodată de petrecere. Știi cum s-a inventat „speed”-ul? A fost inventat de nemți într-un război. Soldații nemți aveau câteva grame de „speed” la ei în condițiile în care dacă tragi o linie de „speed”, ajungi la spital efectiv. Un gram de „speed”, pentru cineva care nu consumă, este foarte mult într-o zi. Am văzut niște documentare, de acolo știu. Ei aveau 2-3 grame pe zi la ei pentru a lupta în acele condiții de război. „Speed” a fost inventat de nemți în laborator”, a mai spus Nosfe.

„M-am gândit așa: cu ce mă poate ajuta chestia asta? Dacă eu mă uitam la toți artiștii și vedeam că majoritatea se droghează, ba chiar unii mor, și rămân epici pentru că s-au drogat foarte mult și au făcut ceva epic... Substanțele influențează arta, te ajută să conectezi chestii mai repede”, a spus artistul în ianuarie 2022.

„Nu am încercat heroina și nu vreau să încerc niciodată. Eu nu m-am drogat până la 29 de ani. Marijuana am încercat prima dată la 29 de ani, asta spun prin „drogat”. Iar prima beție a fost la 20 de ani”, a adăugat Nosfe.

„Înainte să iau o substanță, mereu am fost atent și am pus 1000 de întrebări. În afară de iarbă, am încercat doar 2-3 substanțe și nu mai vreau să aud de ele efectiv”, a subliniat artistul.

„Știi cum m-am apucat eu de fumat? Mi se părea că am ceva în minus față de ceilalți artiști”, a mai zis Nosfe.

