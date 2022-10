De ce a murit Nosfe. Boala care în trecut era doar subiect de teză de doctorat face, astăzi, ravagii la tineri / video

Infarctul miocardic este o urgență medicală care apare atunci când una sau mai multe dintre arterele care alimentează inima cu sânge sunt blocate. Infarctul miocardic este cunoscut și ca atac de cord și trebuie tratat cu maximă seriozitate, atunci când se manifestă, pentru că prezintă risc letal.

Infarct, boala care în trecut era doar subiect de teză de doctorat, face, astăzi, ravagii la tineri

Din ce în ce mai mulți tineri fac infarct. Dacă în urmă cu aproximativ două-trei decenii, „infarctul la tineri” era doar o temă pentru teza de doctorat, acum, din păcate, este o normalitate a zilei.

Despre acest subiect ne-a vorbit Prof. Dr. Dragoș Vinereanu la DC News și DC Medical, în urmă cu un an.

„Acum ne confruntăm cu o mare problemă: infarctul la tineri. Dacă veniți acum la noi pe secție, sigur găsiți trei-patru oameni tineri, cu infarct miocardic, sub 40-45 de ani. În urmă cu 25 de ani, se făceau lucrări de doctorat, studiam acest subiect pentru că era foarte interesant. Acum este o regulă ca un tânăr să facă infarct. Tinerii fac infarct. Punct. Fac infarct mai des decât alte vârste.

Principalul motiv pe care noi îl identificăm printre factorii de risc pe care îl evaluăm este asocierea între fumat, stres cronic, sedentarism, obezitate, un mod de viață neconform cu ceea ce știm la ora actuală că reprezintă un mod de viață corect”, a spus Prof. Dr. Dragoș Vinereanu, medic cardiolog la DC News și DC Medical.

În vârstă de 37 de ani, rapperul Nosfe activa atât pe plan solo, cât și în celebra trupă Șatra Benz. De asemenea, Nosfe a colaborat și cu Ruby pentru piesa „Condimente”. Era de 20 de ani în piața muzicală. Nosfe s-a născut pe 24 martie 1985 în Galați. A performat în primul său concert în Galați, iar al doilea a fost în Brăila. Nosfe era căsătorit și avea o fetiță. A lansat mai multe albume printre care „Uncle Benz”, „Caps Locked”, „Rollin Stoned 2” și „Înainte Nosferatu”.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflam intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, a transmis Șatra Benz.

Înainte de a murit, chiar sămbătă noapte, Nosfe a susținut un concert. Vedeți aici imaginile.

Darius Vlad Crețan, pe numele său real, a povestit că în urmă cu mai mulți ani, atunci când se afla în Italia, a trecut printr-o experiență nefericită. La vremea respectivă, în vârstă de 20 de ani, Nosfe se stabilise la Roma, iar într-o zi, celebrul trapper pregătise o porție de cartofi pentru a-i pune la prăjit.

Nosfe a recunoscut că băuse câțiva litri de tărie, apoi a plecat cu mai mulți prieteni la fotbal.

După ce s-a întors, a pus cartofii pe care îi avea deja pregătiți la prăjit, apoi a așteptat să fie gata. La un moment dat, acesta i-a verificat, însă a considerat că mai trebuie lăsați la prăjit, așa că s-a dus înapoi în cameră. La puțin timp a văzut cum ieșea fum negru și a tras o sperietură zdravănă, fiind la un pas de a arde de viu, în casă.

„Era să iau foc în casă efectiv, din cauza unor cartofi prăjiți pentru că băusem trei, patru litri de tărie cu încă doi băieți, veniți de la muncă de pe șantier, după care am fost la fotbal. De la fotbalul ăla, m-am dus acasă cu duba și aveam cartofii ăia deja pregătiți ca să-i prăjesc. I-am pus, apoi m-am întors la ei și i-am verificat, mai trebuia să-i las puțin și m-am așezat pe canapea. M-am trezit înecându-mă de la fum. Am văzut cum ieșeau valuri de fum negru din casă. Mi-am spus că ăsta nu sunt eu, că nu pot să fiu așa. Am intrat și i-am stins. Am stat o oră pe canapeaua aia și mă uitam în gol, ca să se aerisească”, a povestit Nosfe în podcastul lui Gojira.

