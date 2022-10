Nosfe a murit. Ultimele imagini surprinse cu puțin timp înainte de tragedie / video

În vârstă de 37 de ani, rapperul Nosfe activa atât pe plan solo, cât și în celebra trupă Șatra Benz. De asemenea, Nosfe a colaborat și cu Ruby pentru piesa „Condimente”. Era de 20 de ani în piața muzicală. Nosfe s-a născut pe 24 martie 1985 în Galați. A performat în primul său concert în Galați, iar al doilea a fost în Brăila. Nosfe era căsătorit și avea o fetiță. A lansat mai multe albume printre care „Uncle Benz”, „Caps Locked”, „Rollin Stoned 2” și „Înainte Nosferatu”.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflam intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, a transmis Șatra Benz.

Soția sa a postat azi noapte, cu puțin timp înainte de moartea lui Nosfe, imagini de la un concert. Pe Nosfe îl puteți vedea, pe scenă:

Toată lumea a sperat că este doar o glumă. Nimănui nu i-a venit să creadă că Nosfe a murit la doar 37 de ani. Mai avea atât de multe de făcut. Din păcate, nu a fost așa. Mai multe vedete au transmis mesaje de condoleanțe după confirmarea informației.

Luk Beats a transmis și el un mesaj dureros pe contul său oficial de Instagram, pentru a-și lua rămas bun de la colegul și prietenul lui, stârnind zeci de reacții în mediul online. Multora nu le vine să creadă că a plecat atât de repede dintre noi, la doar 37 de ani.

„Iubirea mea, de ce? Ai fost prima persoana care a avut incredere in mine si ai plecat fix la mijlocul drumului :( ce cosmar, vreau sa ma trezesc din el si sa fii langa mine sa te pup. Te iubesc mult de tot”, a scris Luk Beats.

„Ai fost primul din industrie care mi-a răspuns vreodată când am cerut un sfat sau un feedback pentru una dintre piese pe care le-am scos. Ai fost acolo cu sfaturi încă de la prima piesă pe care am scos-o. Ai fost primul care ai dat share. Primul care și-a cerut scuze că nu poate share-ui. Ți-ai dat din timpul tău pentru a-mi răspunde la mesaje, pentru a-mi da un voice cu explicații și îndrumări. M-ai luat în brațe când ne-am văzut la concert tău și mi-ai spus „Baftă, fratele meu”. Am închinat un pahar împreună. Nu erai obligat, eram un străin, un copil, dar tu erai un suflet extraordinar de bun și de calculat. Nu înțeleg și nu percep. Am zis amândoi mai în glumă, mai în serios că odată și odată scoatem o piesă împreună. Îți mulțumesc pentru tot. Pentru prietenia pe care mi-ai încredințat-o, pentru muzica pe care ai creat-o. Condoleanțe Mădălina Crețan & familiei & grupului SATRA BENZ. Vorbele sunt de prisos oricum.Rămas bun și drum lin unchiule NOSFE!”, a transmis și Laichici Adrian Nicolae.

Antonia a scris pe Instagram astfel: „Odihnește-te în pace”. Nane a ținut să scrie și el câteva cuvinte emoționante: „Nu-mi vine să cred că postez asta, fratele meu. Nu găsesc cuvinte să spun nimic potrivit. Love you for”.

„Ne-am văzut acum 2 seri și ieri ți-am cerut piesa aia de o aveam împreună, că trăseseși strofa la ea și m-a spart când am auzit-o. Nu mai apucam să o scoatem. Arată-le la îngeri cine-i cel mare G. te iubesc.”, a scris și Liviu Teodorescu.

