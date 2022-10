Speak, dezvăluiri dureroase despre situația în care se afla Nosfe: Îmi doresc să fie prinși și trași la răspundere

Speak s-a referit la situația financiară a artistului care a murit sâmbătă noaptea, în urma unui infarct.

„Haideți să vă explice fratele cum stă treaba cu aceste case de discuri mari, care sclavagesc artiștii / songwriterii / producătorii. Fiind independent și având interzis la radiouri de către labelurile mari pentru că nu sunt semnat, labeluri care controlează prin șpăgi sub formă de vacanțe, contracte de influencing cu directorii de playlist, n-am absolut nicio problemă să vă explic exact cum stă treaba.

Casa de discuri te semnează ca autor / artist / producător pe o anumită perioadă de timp. Primești un avans de câteva mii de euro pentru acești ani. Și când zic câteva mii, maxim cinci mii de euro. Pe orice piesă scrii pentru această casă de discuri, tu nu primești drepturi de autor până când ei, teoretic, își recuperează investiția. Tu, ca autor, nu ai acces la sumele generate din drepturi, așa că băieții te țin cu acel avans mult și bine, până când îți expiră contractul, bani în plus nu vezi.

Ca să te lege în continuare și să resemnezi contract cu ei, fac o recalculare și îți mai dau pe la nas cu 2-3 mii de euro, tot sub formă de avans, povestea repetându-se”, a zis Speak.

„Un autor, dintr-o singură piesă de succes în România, în maxim un an, drepturile lui generează peste 5 mii de euro. Scopul lor este să semneze mulți oameni, nefiind interesați de calitățile lor, ci cu intenția de a-i bloca să nu lucreze cu alții și de a-i avea sub control. Majoritatea producătorilor, songwiterilor și artiștilor nu fac bani, ci sunt sub papucul caselor de discuri care îi controlează cum vor ei. Mulți dintre ei au familii și doar asta știu să facă”, a mai scris artistul.

„Să-mi scrie mie un artist semnat când a primit vreodată bani din redevențe de pe YouTube sau când a avut vreo raportare validă a sumelor încasate de casele de discuri. Casele de discuri au firme tampon prin care se plimbă banii, iar la autori ajung, de cele mai multe ori, cu minus. Toate lucrurile astea le zic din proprie experiență, că acum îmi gestionez singur încasările și văd cât am fost furat... Cei mai mulți dintre noi nu au privilegiul de a fi pe picioarele lor și sunt forțați de circumstanțe să semneze cu casele mari de discuri”, a mai zis Speak.

„Din ce știu eu, Nosfe era într-o situație de genul. Nu mă înșel, poate nu cunosc contractul în detaliu, dar în mare parte cam așa funcționează lucrurile. Eu îmi doresc din suflet, ca la un moment dat, ăștia care trag sforile, cu ștate vechi în industrie, să fie prinși și trași la răspundere. În nicio țară din lumea asta nu este posibil ca un artist care strânge mii de oameni la concerte, care vinde bilete, care are zeci de milioane de views să aibă probleme cu banii. Nicăieri în lumea asta. Eh, la noi se poate. Majoritatea producătorilor, songwriterilor, băieții și fetele alea care scriu hit-urile pe care voi le ascultați cam au probleme cu banii. Păi cum facem? Că patronii au mașini și case de sute de mii. Undeva nu-mi dă la calcul”, a conchis Speak.

Cine vrea să o ajute pe soția lui Nosfe, o poate ajuta la următoarele date:

