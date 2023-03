"Nopți plânse, suflet distrus". De ce s-a împăcat Andreea Antonescu, până la urmă, cu Andreea Bălan: "Noi nu mai vorbisem de câțiva ani"

"Cine a revenit cu ideea de a reface Andre? Mă întorsesem în țară și am aflat că Andreea urmează să nască. Am aflat și de nefericitul moment, cum că era să-și piardă viața în urma nașterii Clăriței. Nu am stat pe gânduri, deși noi nu mai vorbisem de ani de zile, m-am dus la ea la spital. Era internată la terapie intensivă. Noi nu mai vorbisem de câțiva ani și am senzația că eram și certate, că de asta nu vorbisem, dar nu mai știu motivul. A fost pentru prima oară în viața mea când dincolo de orgoliu aș fi putut pierde un om foarte important, care n-ar fi avut habar cât de mult înseamnă pentru mine. Exact ca povestea cu tatăl meu” a mărturisit Andreea Antonescu, în podcastul lui Radu Țibulcă, scrie viva.ro.

"Când ne-a fost greu, acolo am fost"

"Eu am ținut legătura cu Andreea, atunci când nouă ne-a fost greu. De fiecare dată când ne era bine, noi nu țineam legătura. Dar, dacă treceam prin momente grele, eu sau ea, cealaltă era prima persoană care era contactată. Legătura asta dintre noi două la greu a fost dintotdeauna. Eu și Andreea nu suntem persoane care să stea toata ziua la cafea, dar, când ne-a fost greu, acolo am fost. Până la 3-4 dimineața, cu nopți plânse, cu suflet distrus, cu mușcat din pereți, întins pe jos pe gresie” a mai spus artista. Andreea Antonescu la podcastul cu Radu Țibulcă.

Cele două fac echipă și în aventura America Express, ajungând în marea finală alături de Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Chiar în această duminică, vom afla cine va pune mâna pe trofeu. Premiul din sezonul acesta este de 30.000 de euro, iar Irina Fodor va fi cea care va înmâna cecul.

După patru sezoane de Asia Express, sezonul 5 s-a filmat în America. Cei 18 concurenți au străbătut Mexicul, Guatemala și Columbia, în cadrul unei rute de peste 7.000 de kilometri, iar probele nu a fost deloc ușoare. Doar patru echipe au mai rămas în competiție, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Jean Gavril și Dinu și Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Una singura, însă, va reuși să pună mâna pe marele premiu în ultima ediție a competiției. Finala America Express 2023 va putea fi urmărită duminică, 26 martie 2023, pe Antena 1.

