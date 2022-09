Noi victorii pentru Ucraina. Kievul anunță că a recucerit peste 20 de localităţi în ultimele 24 de ore

Trupele ucrainene au recucerit peste 20 de localităţi în ultimele 24 de ore, a anunţat Kievul luni dimineaţă, transmite Agerpres, citând DPA. Avansul rapid al soldaților ucraineni în estul ţării continuă.



"Eliberarea localităţilor de sub ocupaţia rusă în regiunile Harkov şi Doneţk continuă", a precizat Statul Major al forţelor armate ucrainene într-un raport.



Veliki Burluk şi Dvoricina, două comunităţi din nordul regiunii Karkov, au fost abandonate de forţele ruse, se menţionează în raport.

Rușii s-au retras din Harkov





Sub presiunea contraofensivelor ucrainene, Ministerul rus al Apărării a anunţat retragerea trupelor din Harkov în weekend, la peste jumătate de an de la începerea războiului.



Motivul oficial oferit a fost "regruparea" strategică a unităţilor.



Duminică seară, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că oraşul Izium, care are o importanţă strategică şi pentru care s-au dat lupte grele la începutul războiului, a fost recucerit. În înregistrări video din oraş se vede cum militarii ucraineni ridică drapelul naţional.

Alte teritorii recucerite de ucraineni





Conform Statului Major al armatei ucrainene, trupele ruse au părăsit de asemenea micul oraş Svatov din regiunea Lugansk, deşi miliţiile separatiste sunt încă în acţiune acolo.



"Dat fiind avansul ucrainenilor, Rusia a dispus cel mai probabil retragerea trupelor sale din întreaga regiune Harkov ocupată, la vest de râul Oskil", au transmis luni serviciile de informaţii britanice.



"Succesele rapide ale ucrainenilor au implicaţii semnificative pentru întreaga strategie operaţională a Rusiei. Majoritatea forţelor din Ucraina sunt cel mai probabil obligate acum să prioritizeze acţiunile de apărare de urgenţă", au adăugat serviciile secrete britanice.

Ucraina anunță că a eliberat peste 3.000 de km² de teritoriu de sub ocupația rușilor. Recucerirea orașului Izium este în curs

Ucraina a anunţat duminica aceasta că trupele sale au recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse în timpul unei contraofensive în nord-estul ţării, transmite Agerpres, citând France Presse.



"De la începutul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri pătraţi au reintrat sub control ucrainean", a declarat într-un comunicat Valeri Zalujnîi, comandantul şef al armatei ucrainene.



"În jurul Harkovului, am început să avansăm nu doar în sud şi est, ci şi către nord. Ne aflăm la 50 de kilometri de graniţa" cu Rusia, a explicat militarul ucrainean.

Forţele ucrainene sunt pe cale să preia din nou controlul asupra localităţilor din jurul oraşului Izium graţie contraofensivei lor împotriva forţelor ruse în estul Ucrainei, a anunţat Kievul duminică, transmite AFP.



"Eliberarea unor porţiuni de teritoriu în districtele Kupiansk şi Izium din regiunea Harkov este în curs", a anunţat Statul Major ucrainean în cea de-a 200-a zi a conflictului. Anterior, Kievul a anunţat că trupele sale au intrat în Kupiansk.



La începutul lunii septembrie, armata ucraineană a anunţat o contraofensivă în sud, iar într-o săptămână a reuşit să străpungă surprinzător şi rapid liniile ruse în nord-est, în regiunea Harkov, comentează AFP. Vezi mai mult AICI.

