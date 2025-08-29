Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Stiri
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Sâmbătă, de la ora 12:00, te invităm la o ediție specială DRPSY, difuzată pe DC News, DC Medical și DC News TV.

Invitata noastră este psihologul Cristina Iordache, care va vorbi despre un subiect sensibil, dar extrem de actual: Noi începuturi și limite după divorț.

Cum îți regăsești echilibrul după o despărțire?

Unde trebuie puse limitele pentru a-ți proteja sănătatea emoțională?

Ce înseamnă, de fapt, un nou început și cum poate fi transformat divorțul într-o șansă la o viață mai bună?

O discuție sinceră, cu exemple și soluții practice, despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe.

Nu rata emisiunea DRPSY sâmbătă, ora 12:00, doar pe DC News, DC Medical și DC News TV.

@rodcnews Sâmbătă, 30 august, nu ratați următoare ediție DrPsy, pe YouTube DCNews, de la 12:00 #drpsy #divort #terapie ♬ original sound - DC News

Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
29 aug 2025, 18:33
