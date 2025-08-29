Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video

Sâmbătă, de la ora 12:00, te invităm la o ediție specială DRPSY, difuzată pe DC News, DC Medical și DC News TV.
Invitata noastră este psihologul Cristina Iordache, care va vorbi despre un subiect sensibil, dar extrem de actual: Noi începuturi și limite după divorț.
Cum îți regăsești echilibrul după o despărțire?
Unde trebuie puse limitele pentru a-ți proteja sănătatea emoțională?
Ce înseamnă, de fapt, un nou început și cum poate fi transformat divorțul într-o șansă la o viață mai bună?
O discuție sinceră, cu exemple și soluții practice, despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe.
Nu rata emisiunea DRPSY sâmbătă, ora 12:00, doar pe DC News, DC Medical și DC News TV.
@rodcnews Sâmbătă, 30 august, nu ratați următoare ediție DrPsy, pe YouTube DCNews, de la 12:00 #drpsy #divort #terapie ♬ original sound - DC News
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News