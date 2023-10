Nicușor Dan: Un oraș funcțional nu e cel în care oamenii săraci vor să meargă cu mașina

Bucureştiul are “restanţe mari” la liniile dedicate transportului public, a recunoscut primarul general Nicuşor Dan. El a anunţat că se vor moderniza 50 de kilometri de linie de tramvai, pe care vor putea circula şi autobuzele.

“Avem restanţe mari la liniile unice, care să fie dedicate transportului public. În momentul în care o să modernizăm liniile de tramvai, pe aceşti 50 de kilometri, autobuzele vor circula împreună cu tramvaiele. (…) Am scos în achiziţie publică în urmă cu vreo şase luni cei 50 de kilometri, s-au depus oferte pentru 30. Pentru aceşti 30 o să semnăm contractele. Am şi semnat câteva dintre ele. O să semnăm acum, într-o săptămână, două. Contractul prevede şase luni proiectare şi 12 luni execuţie. Deci, cumva, în primăvara anului viitor vor începe mari lucrări la liniile de tramvai”, a declarat edilul general, pentru Digi24.

Transportul public a evoluat, spune Nicușor Dan

Primarul a mai spus că transportul public s-a îmbunătăţit în ultimul an, prin recepţionarea a 55 de tramvaie noi, externalizarea serviciilor de curăţenie şi introducerea biletelor comune cu metroul. Numărul biletelor şi abonamentelor STB a crescut cu 25% în decursul unui an.

“Un oraş funcţional nu este cel în care oamenii săraci să vrea să meargă cu maşina, ci oraşul în care oamenii bogaţi să vrea să meargă cu transportul public. Ce am făcut noi a fost să avem bilete comune cu metroul. (…) Am îmbunătăţit condiţiile de transport, adică e mai curat. Suntem departe de unde trebuie să fim, dar e mai curat. Am îmbunătăţit plecările de la capăt de linie. Am îmbunătăţit mijloacele soft, cum este aplicaţia Google Maps care spune ce să schimbi ca să ajungi mai repede, inclusiv cu transportul public”, a precizat acesta.

Cum va fi cu termoficarea în București iarna aceasta

„Cum stăm cum reabilitarea conductelor?” l-a întrebat Tudor Mușat, moderatorul emisiunii Actualitatea, la B1 TV.

”Stăm foarte bine, în mandatul trecut media a fost cam de 15-17 km pe an, noi am făcut, în 2021, 28 de km, vorbesc de rețeaua principală, în 2022, 32 de km și anul ăsta o să facem 50 de km. Ne-am dus exact acolo unde am știut că sunt problemele cele mai sensibile. Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută, avem în momentul de față 10 șantiere mari deschise, asta înseamnă șantiere de 5, 6, 10 km de conductă în care se pune direct conductă preizolată și încă de ordinul 10, 12 șantiere pe bucățele mai mici unde Termoenergetica schimbă cu conductă normală unde vede ea că sunt avarii.

Iarna asta datorită acestor schimbări și din cauza centralei de la Titan care e nouă, pe care am pus-o, i-am dat drumul în februarie, anul acesta o să fie mult mai bine decât iarna trecută.

Sunt zone în București în care erau avarii și nu mai sunt, de exemplu zona Ferentari, acolo a durat doi ani, s-au schimbat 13 km, acolo 30 de ani nu o să mai fie probleme” a precizat Nicușor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News