Nicușor Dan, surprins pe stradă, anunță săptămâni de consultări pentru viitorul Guvern: Ilie Bolojan, dar nu promit nimic/ Încă nu pleacă de la Primărie

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui George Simion, la capătul unei campanii marcate de o polarizare puternică între două direcții majore: progresismul centrist și suveranismul radical. Absența partidelor tradiționale din turul al doilea a evidențiat dorința electoratului pentru o schimbare profundă, pe fondul eșecului resimțit al tranziției democratice din ultimii 35 de ani.

Nicușor Dan a vorbit, surprins pe stradă de RomâniaTV, în fața casei sale, despre prioritățile mandatului său, despre acțiunile imediate pe care le va întreprinde și despre viziunea sa asupra viitorului guvern.

"Sunt pregătit"

“Eu acum merg să iau fetița de la școală. I-am promis că nu o să se schimbe nimic în viața ei dacă ajung președinte. Am dat niște telefoane și o să iau telefoane de la niște oficiali europeni, iar după o să mă întâlnesc și cu domnul Ilie Bolojan mai târziu, după-amiază, o să stabilim o oră. Sunt pregătit. Încă nu o să-mi dau demisia de la primărie pentru că mai am niște acte de închis acolo. Probabil, spre sfârșitul săptămânii o să plec de la primărie, mai ales că așteptăm și validarea de la Curtea Constituțională a României. În legătură cu ce urmează, premierul și guvernul, nu o să se întâmple așa repede. Am luat în calcul întâlnirile cu partidele. O să fie câteva săptămâni de discuții pe subiectul acesta, pentru că nu vreau să numesc un prim-ministru până nu o să fiu sigur că guvernul și programul cu care vine este unul care să fie în acord cu ce vrem să construim.

Sunt deschis la colaborări. Sunt primar de 4 ani și jumătate și nu ați văzut un scandal pe care eu să-l deschid. Suntem oameni politici. Fiecare avem mandatul nostru în spate. O să discutăm. Ilie Bolojan este propunerea cu care vreau să încep, dar nu promit nimic. E propunerea cu care să încep discuțiile cu partidele pro-occidentale. Încep munca de președinte chiar de astăzi. Deficitul trebuie neapărat rezolvat, ca să dăm încredere piețelor financiare. E foarte important. Pe urmă, formarea guvernului și chestiunile de securitate. Trebuie să vedem pe unde suntem și care sunt lucrurile urgente pentru a le rezolva. În afară de a transmite respectul meu pentru cei ce nu m-au votat, pentru ca ei să aibă încredere în statul român trebuie să facem lucruri concrete. Le transmit respectul meu, considerația mea și să aibă răbdare să vadă că vom face lucruri pentru ei. Haideți să vedem cum încheiem anul ăsta, să îl încheiem cu un deficit care să fie rezonabil, și după aceea vedem. O să fac tot ce ține de mine ca statul ăsta să funcționeze pentru cetățeni. O să ia timp, dar o să fie bine", a explicat Nicușor Dan.

