"Moștenirea" pe care Nicușor Dan o lasă la Primăria Capitalei: "Din păcate nu vor fi bani pentru multe investiții"

Demisia lui Nicușor Dan va intra în vigoare luni, 26 mai.

Viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL) a fost ales primar interimar al Capitalei. Ședința extraordinară a fost convocată de primarul general, Nicușor Dan, noul președinte al țării. El a ținut un ultim discurs în calitate de primar general al Capitalei.

Ultimul mesaj al lui Nicușor Dan

”Iată ca se încheie un mandat. Ce are de făcut Bucureștiul, în opinia mea, este să continue să ia bani europeni, pe termoficare lucrurile sunt în grafic. Principala problemă a Bucureștiului e finanțarea, sper să pot să influențez asta din noua funcție pe care o să o ocup, din 2026. 2025 va fi un an pierdut pentru Primăria Capitalei. Urbanismul este o problemă esențială pentru orașul ăsta. Am toate încrederea în echipa de la direcția de urbanism”, a spus Nicușor Dan în încheierea ședinței CGMB.

Declarații în fața presei

Ulterior, Nicușor Dan a făcut declarații și în fața presei. Întrebat cum recomandă Primăriei Capitalei să funcționeze până la finalul anului, acesta a spus:

"Din păcate nu vor fi bani pentru multe investiții. Primăria trebuie să funcționeze corect, să plătescă subvenția la transport public, la căldură, la spitale, cheltuielile de funcționare, toate lucrurile astea. Și sfatul meu este să se concentreze pe proiectele pe fondurile europene, sunt contractele de termoficare care sunt în curs și foarte-foarte important este că va ieși apelul pentru programul operațional regional și transport și sunt bani acolo pentru liniile de tramvai și tramvaie".



Întrebat de ce a luat decizia de a schimba viceprimarul pentru că inițial era vehiculat numele lui Adrian Vigheciu și apoi a venit hotărârea cu Stelian Bujduveanu, Nicușor Dan a spus: "A fost o înțelegere a liderilor din Consiliu și eu ca primar, văzând această înțelegere am pus pe ordinea de zi, am convocat această ședință".

Când va depune jurământul

Nicușor Dan urmează să depună luni jurământul în plenul Parlamentului, fapt care marchează în mod oficial începerea mandatului său la Palatul Cotroceni.

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, de la ora 12:00, în şedinţa solemnă în care preşedintele ales, Nicuşor Dan, va depune jurământul.

