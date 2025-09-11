Nicușor Dan se vede ”pe persoană fizică” în afara programului de președinte. A procedat precum Călin Georgescu. Toni Neacșu: Asemănare șocantă

Este vorba despre o echipă de cameramani care l-au urmărit, pas cu pas, pe președintele Nicușor Dan, în concediul său prin țară, în scopul promovării pe Facebook. Au făcut-o voluntar, susține președintele. Deci voluntar ei s-au ținut după președintele țării prin țară, au plătit transport, cazare, mâncare, dincolo de activitatea lor propriu zisă de filmare, editare, promovare pe TikTok. Președinția spune că ei nu au plătit nimic, într-un răspuns pentru Gândul, publica de către avocatul Toni Neacșu, pe Facebook, acolo unde face o analiză juridică a situației. Președintele Nicușor Dan se vede, destul de des, pe persoană fizică. În prima zi de școală, 8 septembrie, de asemenea, președintele Nicușor Dan s-a considerat pe persoană fizică în momentul în care și-a dus copiii la școală și la grădiniță, deși este întâiul om în stat.

”Șocantă asemănarea dintre situația juridică a lui Nicușor Dan, președintele României, și cea a lui Călin Georgescu, în calitatea acestuia de candidat la președinția României, în ce privește modalitatea de a se raporta la cadourile primite sub forma unor servicii asigurate gratuit de terțe persoane sau societăți comerciale.



Călin Georgescu este judecat pentru ca nu a declarat drept venituri electorale serviciile și bunurile primite cu titlu gratuit în timpul campaniei electorale. Este vorba despre servicii de pază, de autoturisme pe care le-a folosit dar și de servicii de promovare pe rețelele sociale. În apărarea sa Călin Georgescu a susținut mereu că toate aceste servicii le-a primit în mod gratuit, sub formă de ajutor și sprijin voluntar, deci prestări de servicii gratuite din punct de vedere legal. Nu le-a declarat nu pentru a le ascunde ci pentru că nu le-a considerat venituri proprii și pentru că nu dorea să beneficieze de returnarea lor din bani publici, prin intermediul AEP. Legea zicea altceva.



Președintele Nicușor Dan susține în legătură cu serviciile de filmare și promovare pe rețelele sociale de care a beneficiat din partea unei echipe profesioniste aproape o lună de zile, în timpul așa zisului concediu pe care și l-a declarat singur, că:



"În acest moment, este o activitate voluntară pentru mine, ca persoană fizică, și nu există vreun contract de colaborare între Administrația Prezidențială și echipa de Tiktok. Nu-i plătește nimeni”.



Incredibilă ignoranță juridică din partea cuiva care a petrecut atâta timp prin instanțe și citind legi încât poate fi ușor calificat drept un procesoman.



În primul rând că Nicușor Dan nu este persoană fizică nici în somn ci este chiar și atunci întâiul demnitar al statului român, iar în al doilea rând nici un funcționar al statului, începând chiar cu cel aflat în fruntea ierarhiei, nu poate beneficia de cadouri ca o persoana fizică oarecare. Încercați sa dați un cadou (fie și o cutie de bomboane) unui judecător, unui polițist care vă verifica mașina în trafic sau chiar medicului de serviciile căruia sunteți mulțumit și veti afla repede pentru ce există numărul unic de telefon 0800.806.806, unde se raportează cazurile de corupție.

Prestările de servicii cu titlu gratuit, care prin valoare evident ca de regulă sunt și mai importante, au același regim juridic, fiind asimilate cadourilor.



Potrivit Legii nr. 176/2010 (aplicabilă președintelui), donațiile și prestările de servicii cu titlu gratuit se evaluează și se trec ca atare în declarația de avere, tocmai pentru a se putea verifica caracterul lor penal sau nu.

Potrivit Legii nr. 251/2004, orice bun cu valoare mai mare de 200 euro primit de demnitari cu titlu de cadou în exercitiul funcției revine de drept statului român.

Funcționarii publici (începând cu președintele) nu pot primi nici un fel de foloase în legătură cu funcția lor, aceasta putând fi o infracțiune de mită. Fosta infracțiune de primire foloase necuvenite (cadouri, bunuri, servicii date voluntar funcționarilor, fără ca aceștia să le ceară), a fost absorbită dupa 2014 în cuprinsul infracțiunii de luare de mită.



Dincolo de aspectele penale, care desigur ar trebui cercetate și dovedite, acceptarea unor servicii gratuite din partea unor terțe persoane, persoane fizice sau juridice, pentru că nu știm, ridică grave suspiciuni de integritate și poate chiar de siguranță națională. Președintele României nu poate primi cadouri, nu poate primi donații, nu poate primi avantaje, nu poate primi foloase care nu i se cuvin.



Iar asta dintr-un motiv foarte simplu: nu mai este o persoană fizică, nu mai este un cetățean oarecare, el reprezintă însuși Statul român, indiferent că este într-o vizita oficială, își face reclamă pe tik tok, vizitează Piatra Craiului, sau face o comandă de pizza pentru copiii săi” explică avocatul Toni Neacșu, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News