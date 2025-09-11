Data publicării:

Nicușor Dan se vede ”pe persoană fizică” în afara programului de președinte. A procedat precum Călin Georgescu. Toni Neacșu: Asemănare șocantă

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
captură video
captură video

Sunt oameni care au fost mai aproape de președintele țării Nicușor Dan decât chiar SPP-ul. 

Este vorba despre o echipă de cameramani care l-au urmărit, pas cu pas, pe președintele Nicușor Dan, în concediul său prin țară, în scopul promovării pe Facebook. Au făcut-o voluntar, susține președintele. Deci voluntar ei s-au ținut după președintele țării prin țară, au plătit transport, cazare, mâncare, dincolo de activitatea lor propriu zisă de filmare, editare, promovare pe TikTok. Președinția spune că ei nu au plătit nimic, într-un răspuns pentru Gândul, publica de către avocatul Toni Neacșu, pe Facebook, acolo unde face o analiză juridică a situației. Președintele Nicușor Dan se vede, destul de des, pe persoană fizică. În prima zi de școală, 8 septembrie, de asemenea, președintele Nicușor Dan s-a considerat pe persoană fizică în momentul în care și-a dus copiii la școală și la grădiniță, deși este întâiul om în stat. 

”Șocantă asemănarea dintre situația juridică a lui Nicușor Dan, președintele României, și cea a lui Călin Georgescu, în calitatea acestuia de candidat la președinția României, în ce privește modalitatea de a se raporta la cadourile primite sub forma unor servicii asigurate gratuit de terțe persoane sau societăți comerciale.

Călin Georgescu este judecat pentru ca nu a declarat drept venituri electorale serviciile și bunurile primite cu titlu gratuit în timpul campaniei electorale. Este vorba despre servicii de pază, de autoturisme pe care le-a folosit dar și de servicii de promovare pe rețelele sociale. În apărarea sa Călin Georgescu a susținut mereu că toate aceste servicii le-a primit în mod gratuit, sub formă de ajutor și sprijin voluntar, deci prestări de servicii gratuite din punct de vedere legal. Nu le-a declarat nu pentru a le ascunde ci pentru că nu le-a considerat venituri proprii și pentru că nu dorea să beneficieze de returnarea lor din bani publici, prin intermediul AEP. Legea zicea altceva.

Președintele Nicușor Dan susține în legătură cu serviciile de filmare și promovare pe rețelele sociale de care a beneficiat din partea unei echipe profesioniste aproape o lună de zile, în timpul așa zisului concediu pe care și l-a declarat singur, că:

"În acest moment, este o activitate voluntară pentru mine, ca persoană fizică, și nu există vreun contract de colaborare între Administrația Prezidențială și echipa de Tiktok. Nu-i plătește nimeni”.

Incredibilă ignoranță juridică din partea cuiva care a petrecut atâta timp prin instanțe și citind legi încât poate fi ușor calificat drept un procesoman.

În primul rând că Nicușor Dan nu este persoană fizică nici în somn ci este chiar și atunci întâiul demnitar al statului român, iar în al doilea rând nici un funcționar al statului, începând chiar cu cel aflat în fruntea ierarhiei, nu poate beneficia de cadouri ca o persoana fizică oarecare. Încercați sa dați un cadou (fie și o cutie de bomboane) unui judecător, unui polițist care vă verifica mașina în trafic sau chiar medicului de serviciile căruia sunteți mulțumit și veti afla repede pentru ce există numărul unic de telefon 0800.806.806, unde se raportează cazurile de corupție.

Prestările de servicii cu titlu gratuit, care prin valoare evident ca de regulă sunt și mai importante, au același regim juridic, fiind asimilate cadourilor.

Potrivit Legii nr. 176/2010 (aplicabilă președintelui), donațiile și prestările de servicii cu titlu gratuit se evaluează și se trec ca atare în declarația de avere, tocmai pentru a se putea verifica caracterul lor penal sau nu.

Potrivit Legii nr. 251/2004, orice bun cu valoare mai mare de 200 euro primit de demnitari cu titlu de cadou în exercitiul funcției revine de drept statului român.

Funcționarii publici (începând cu președintele) nu pot primi nici un fel de foloase în legătură cu funcția lor, aceasta putând fi o infracțiune de mită. Fosta infracțiune de primire foloase necuvenite (cadouri, bunuri, servicii date voluntar funcționarilor, fără ca aceștia să le ceară), a fost absorbită dupa 2014 în cuprinsul infracțiunii de luare de mită. 

Dincolo de aspectele penale, care desigur ar trebui cercetate și dovedite, acceptarea unor servicii gratuite din partea unor terțe persoane, persoane fizice sau juridice, pentru că nu știm, ridică grave suspiciuni de integritate și poate chiar de siguranță națională. Președintele României nu poate primi cadouri, nu poate primi donații, nu poate primi avantaje, nu poate primi foloase care nu i se cuvin.

Iar asta dintr-un motiv foarte simplu: nu mai este o persoană fizică, nu mai este un cetățean oarecare, el reprezintă însuși Statul român, indiferent că este într-o vizita oficială, își face reclamă pe tik tok, vizitează Piatra Craiului, sau face o comandă de pizza pentru copiii săi” explică avocatul Toni Neacșu, pe Facebook. 

@nicusordanro Am avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montană! Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic, care poate aduce milioane de turiști și oportunități de dezvoltare pentru comunitatea locală. #NicusorDan #rosiamontana #turism #unesco #fyp ♬ sunet original - Nicușor Dan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Caramitru îl aplaudă pe Nicușor Dan după ”mesajul pentru sistem”. ”Altfel, naiba ne ia pe toți”
11 sep 2025, 08:58
VIRAL: Igor Dodon, "făcut zob" de un influencer moldovean, LIVE pe TikTok: "Mi-a fost rușine când ați fost președinte" / "De ce deodată sari cu sapa?" - VIDEO
11 sep 2025, 09:09
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia
10 sep 2025, 22:23
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
10 sep 2025, 12:55
Nicușor Dan, reacție după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei/ Mesaj pentru români - UPDATE
10 sep 2025, 12:34
Bogdan Chirieac, analiza momentului. România, între susținătorii lui Călin Georgescu și proteste masive: Ne aflăm în pragul haosului
10 sep 2025, 14:33
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
09 sep 2025, 16:43
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
09 sep 2025, 13:45
Boloș, fost ministru de Finanțe și preot, aduce în discuția despre deficit ”organul genital”
09 sep 2025, 14:45
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
09 sep 2025, 10:22
Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar
08 sep 2025, 16:54
Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”
08 sep 2025, 16:47
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu
08 sep 2025, 14:51
Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!
08 sep 2025, 13:49
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
08 sep 2025, 12:49
Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții
08 sep 2025, 08:49
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
05 sep 2025, 19:42
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
05 sep 2025, 18:53
Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!
05 sep 2025, 20:04
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele
01 sep 2025, 14:23
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
01 sep 2025, 11:16
Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate
31 aug 2025, 22:22
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
Cele mai noi știri
acum un minut
Robert Cazanciuc, mesaj la comemorarea zilei de 11 septembrie 2001
acum 3 minute
Nicușor Dan se vede ”pe persoană fizică” în afara programului de președinte. A procedat precum Călin Georgescu. Toni Neacșu: Asemănare șocantă
acum 5 minute
Carlos Alcaraz, relație cu un model american. Cine este iubita spaniolului, cu șase ani mai mare
acum 8 minute
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
acum 19 minute
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
acum 43 de minute
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
acum 45 de minute
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
acum 46 de minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel