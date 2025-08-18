Data publicării:

Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan salută reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB- cu perspectivă negativă.

Președintele Nicușor Dan salută reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB- cu perspectivă negativă. El a postat un mesaj pe Facebook în care arată asumarea obiectivelor pentru aderarea la OCDE în 2026.

„O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor's a confirmat, de asemenea, în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă.

Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România“, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Ratingul de țară BBB- cu perspectivă negativă înseamnă că România este considerată suficient de stabilă pentru ca investitorii să-i acorde încredere, însă la cel mai jos nivel din categoria de investiții sigure. Ratingul indică că țara își poate onora obligațiile financiare, dar există riscuri care ar putea duce la o scădere a acestuia în viitor, cum ar fi datorii mari, deficit bugetar sau instabilitate economică și politică. Perspectiva negativă nu înseamnă o schimbare imediată, ci semnalează posibile dificultăți care ar putea afecta încrederea investitorilor dacă nu sunt gestionate corespunzător.

CITEȘTE ȘI                   -                  EXCLUSIV  De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
Costel Fotea, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Județean Galați
09 aug 2025, 18:24
Fritz alimentează scandalul cu PSD, deși, aparent, are un ton de pace: Înţeleg că pentru PSD este o perioadă de doliu dificil
08 aug 2025, 19:01
Ciucu îl atacă pe Drulă. Propune o competiție pentru București: Mă aşteptam ca Nicușor Dan să pună mâna pe el. Eu nu mă ascund după pantalonii preşedintelui
08 aug 2025, 17:16
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
08 aug 2025, 14:10
Robert Cazanciuc: Ion Iliescu merită apreciat pentru momentele istorice de referință ale României
08 aug 2025, 09:56
Ponta arată gestul absolut rușinos al lui Țoiu de la Externe: Mentalitate ”talibană”
07 aug 2025, 18:32
Gesturile care spun totul după moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac: Ne-am prezentat ca un stat putred, depășit
07 aug 2025, 18:15
Traian Băsescu primește casă de la RA-APPS și indemnizație de șef de stat, după decizia CCR. Își cere banii pe ultimii trei ani
07 aug 2025, 16:07
Sorin Grindeanu: Aceasta este adevărata moștenire lăsată de Ion Iliescu / video
07 aug 2025, 14:32
Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu
07 aug 2025, 12:02
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
07 aug 2025, 10:34
Ultimul omagiu pentru Ion Iliescu. Ce spune ziua de azi despre trecutul, viitorul și starea României. Analiza lui Eugen Chelemen: Țara nu este pierdută. Mai avem o șansă
06 aug 2025, 22:39
Prețurile uriașe din Aeroportul Otopeni l-au șocat pe președintele CJ Cluj: „Un sandwich cât o zi de muncă, o cafea cât jumătate de pensie”
06 aug 2025, 21:03
Ion Iliescu și destinul României: De la pericolul destrămării statului la câștigarea Vestului. Lecția istorică a anilor ’90, explicată de Bogdan Chirieac
06 aug 2025, 21:35
Cine este omul care se va ocupa de deșeuri și poluare în Guvernul României
06 aug 2025, 20:07
Chirieac arată care a fost mișcarea politică a zilei: Sorin Grindeanu a acționat exact așa cum trebuie!
06 aug 2025, 15:08
Gestul autentic făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu / video+foto
06 aug 2025, 11:53
Paradox cu USR la moartea lui Ion Iliescu. Bogdan Chirieac pune în balanță „umbrele“ și meritele fostului președinte
06 aug 2025, 10:01
Ion Iliescu, de la „ultimul pe listă” la figura centrală a tranziției. Duminica orbului, stagnarea sub umbrela lui Văcăroiu, Revelionul lui Geoană și sfârșitul unei epoci în PSD
06 aug 2025, 07:58
Ion Iliescu, într-un ultim interviu, a șters pe jos cu patriotismul unor ”eroi mesianici” care vor să facă din România o ”insulă”
05 aug 2025, 22:50
Marele absent după moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 20:14
Ce i-a spus Ionuț Vulpescu lui Ion Iliescu, înainte ca acesta să moară. "A fost greu și insuportabil" - VIDEO în articol
05 aug 2025, 18:55
Bogdan Chirieac, prima reacție la moartea lui Ion Iliescu. ”România de astăzi nu ar fi putut să existe. Pur și simplu, nu existam”
05 aug 2025, 19:04
Cresc impozitele cu 70%? Primar: ”Premierul ne-a spus”
05 aug 2025, 18:43
Reacții politice la moartea lui Ion Iliescu
05 aug 2025, 17:58
Ce prevede legea în cazul morții unui fost președinte al României, fie el și Ion Iliescu
05 aug 2025, 13:53
Rămâi fără permis de conducere dacă nu îți plătești amenzile de circulație în 90 de zile. Anunțul ministrului Dezvoltării
04 aug 2025, 19:51
Iliescu, între onoruri la Casa Albă și zvonuri cu liste negre. Chirieac, despre mitul „cadoului” dat de Bush
04 aug 2025, 15:34
Ion Iliescu a murit. Declarația pe care a făcut-o în 2004 s-a adeverit
05 aug 2025, 18:18
Nicușor Dan cheamă magistrații la Cotroceni pe tema reformei pensiilor din justiție
01 aug 2025, 08:55
S-a aflat data limită impusă de CE pentru reforma pensiilor speciale
31 iul 2025, 15:48
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor
acum 37 de minute
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
acum 1 ora 12 minute
Summit istoric la Casa Albă: Trump îl primește pe Zelenski, cu susținerea liderilor europeni / Momentele zilei
acum 1 ora 23 minute
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
acum 1 ora 34 minute
Cât câștigă un consilier local în România. De necrezut, dar real... / video
acum 1 ora 50 minute
Doina Covurluiului, muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor de la Galați
acum 1 ora 50 minute
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
acum 2 ore 8 minute
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
Petrecere de 60.000 euro/zi într-o comună din România, cu Dani Mocanu premiat pentru cultură. Și un ministru a fost prezent! ”Primarul nostru nu și-a bătut joc de sat!”
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel