Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă

Președintele Nicușor Dan salută reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB- cu perspectivă negativă.

Președintele Nicușor Dan salută reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB- cu perspectivă negativă. El a postat un mesaj pe Facebook în care arată asumarea obiectivelor pentru aderarea la OCDE în 2026.

„O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor's a confirmat, de asemenea, în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă.

Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România“, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Ratingul de țară BBB- cu perspectivă negativă înseamnă că România este considerată suficient de stabilă pentru ca investitorii să-i acorde încredere, însă la cel mai jos nivel din categoria de investiții sigure. Ratingul indică că țara își poate onora obligațiile financiare, dar există riscuri care ar putea duce la o scădere a acestuia în viitor, cum ar fi datorii mari, deficit bugetar sau instabilitate economică și politică. Perspectiva negativă nu înseamnă o schimbare imediată, ci semnalează posibile dificultăți care ar putea afecta încrederea investitorilor dacă nu sunt gestionate corespunzător.

