Nicușor Dan, mesaj transmis cu prilejul Conferinței Ministeriale Regionale privind eliminarea violenței împotriva copiilor

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

Doamnelor și domnilor,

Distinși oaspeți,

În numele Președintelui României, domnul Nicușor Dan, doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la Conferința Ministerială Regională privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor și să vă transmiteți mesajul său.

Dragi participă,

Salut organizarea către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România, împreună cu UNICEF și Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru Violența împotriva Copiilor a acestui eveniment, care atinge un subiect sensibil, dar vital pentru societatea noastră – siguranța și protecția copiilor.

Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Este un fenomen adeseori trecut sub tăcere, care lasă cicatrici adânci și urme invizibile în viața de adult. De modul în care ne vom crește crește viitorul nostru ca națiune.

Potrivit Raportului Anual UNICEF 2024, situația rămâne alarmantă. Doi din trei copii la nivel global sunt supuși regulat la pedepse violente acasă. În 2024, o șase adolescentă cu vârsta între 15 și 19 ani a fost victimă violenței fizice sau sexuale din partea soțului sau partenerului. Mai mult, aproape unul din patru copii trăiesc în gospodării unde mama este victimă a violenței domestice.

Numărul real al copiilor abuzați este, cel mai probabil, mult mai mare, deoarece multe cazuri rămân neraportate sau nedeclarate, mai ales atunci când agresorii sunt părinți sau tutorii legali. Din nefericire, în unele comunități din regiunea noastră, violența împotriva copiilor continuă să fie, într-o anumită măsură, tolerată. Unele forme de pedeapsă corporală nici măcar nu sunt percepute ca violență, ci, în mod greșit, ca măsuri disciplinare. De aceea, este esențial să continuem programele și acțiunile comune, atât la nivel național, cât și regional, pentru a preveni violența și a promova drepturile copiilor de a crește în siguranță, respect și demnitate. Avem nevoie de legi mai ferme, de politică clară, dar și de schimbare a mentalităților.

La nivel global, UNICEF a sprijinit în 119 țări consolidarea cadrului legislativ și de politică pentru combaterea abuzului și exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv a violenței online. Un moment de referință la constituit prima Conferință Ministerială Globală privind Eliminarea Violenței împotriva Copiilor, desfășurată la Bogotá în 2024, unde 113 guverne au adoptat noi angajamente politice și de finanțare pentru accelerarea acțiunilor.

Dar să nu uităm, protecția copiilor nu cade doar în sarcina instituțiilor. Este responsabilitatea noastră comună, comună, familie și școală.

Nu putem spune că nu s-au înregistrat și progrese. Conform UNICEF, 6,2 milioane de copii afectați de violență au primit servicii de sănătate, sociale, juridice sau de aplicare a legii în 110 țări, cifre care arată creșterea de 36% față de anul precedent. În plus, 759.000 de fete și femei din 19 țări au beneficiat de servicii de prevenire și protecție împotriva mutilării genitale feminine, iar 10,7 milioane de adolescenți din 50 de țări au accesat programe de prevenire și îngrijire privind căsătoria timpurie.

Dar, pentru a obține rezultate durabile, este nevoie de schimbări profunde ale unor mentalități. Eliminarea violenței împotriva copiilor presupune investiții substanțiale în educația incluzivă, în reformarea sistemelor școlare, în formarea cadrelor didactice și în sprijinirea familiilor aflate în situații vulnerabile.

În egală măsură, autoritățile trebuie să fie ferme în aplicarea măsurilor legale de protecție, dar și mai bine în ceea ce privește prevenția. Violența nu se traduce, din păcate, numai în agresiune fizică, ci îmbracă forme multiple.

Mediul online și rețelele sociale necesită o atenție specială. Pe lângă dezvoltarea componentei critice a educației, trebuie să ne asigurăm că spațiul online, în care copiii petrec tot mai mult timp, nu se transformă într-un mediu agresiv, de natură să genereze probleme fizice și mentale pentru tineri. Este un subiect pe care trebuie să îl gestionăm cu atenție, să coopereze cu alte state.

În același timp, contextul regional din ultimii ani a fost marcat de schimbări profunde și presiuni externe. În urma agresiunii militare a Rusiei, zeci de mii de familii ucrainene s-au refugiat din calea războiului, iar aceste evoluții au subliniat și mai mult urgența unei acțiuni coordonate pentru protejarea tuturor copiilor, fără excepție.

Doamnelor și domnilor,

Știm ce funcționează: prevenirea universală prin programe școlare și siguranță online; sprijinul timpuriu pentru familii, pentru a preveni separarea și trauma; sisteme de justiție și protecție sensibile la nevoile copilului, care nu retraumatizează. Nu ne lipsesc soluții. Ceea ce ne lipsește este curajul de a le implementa pe scară largă.

This Conferință nu este doar o întâlnire. Este o oportunitate ca angajamentele să devină acțiuni concrete pentru eliminarea violenței împotriva copiilor. Vă invit pe toți ca, în aceste zile, să elaborăm planuri naționale clare, cu obiective măsurabile și responsabilitate reală. Să transformăm promisiunile în rezultate.

Un copil protejat astăzi înseamnă un adult puternic mâine. Violența împotriva copiilor nu este ceva firesc, ci o alegere a societății. Și, împreună, putem alege un alt drum.

Vă mulțimesc!